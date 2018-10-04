Эксперт прокомментировал отношения Индии с Россией и США

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Военный аналитик, капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал отношения Индии с Россией и США.
Эксперт прокомментировал отношения Индии с Россией и США
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  • globallookpress.com

Как отметил Дандыкин, в последнее время Соединённые Штаты стали оказывать Индии большое внимание.

«Это одна из самых мощных экономик мира и по потенциалу, и по развитию. У Индии не очень хорошие отношения с Китаем, хотя они входят совместно в различные организации, в том числе в ШОС. Тем не менее американцы работают на этом направлении», — пояснил эксперт.

В частности, сказал Дандыкин, идёт серьёзная борьба за рынок вооружения в Индии.

Он напомнил, что Индия — один из первых партнёров России, особенно в сфере морского флота.

«У них в лизинге находится наша атомная подводная лодка, мы проводили модернизацию их дизельных субмарин, им продан наш бывший авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», — добавил он.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью RT рассказал о давлении на Индию из-за покупки С-400.

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