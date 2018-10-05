В Госдуме прокомментировали контракт с Индией на поставку С-400

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Марианна Чурсина
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россия и Индия заключили контракт на поставку зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
В Госдуме прокомментировали контракт с Индией на поставку С-400
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По словам депутата, несмотря на давление со стороны американцев, Индия продолжает руководствоваться интересами собственной страны.

«Индия понимает превосходство комплекса С-400 перед другими иностранными аналогами. Кроме того, Нью-Дели видит, что сегодня США действуют вопреки логике здравого смысла, интересам обеспечения стабильности в мире, а из личной выгоды, пытаясь принудить различные государства к политике, которую они проводят в отношении России, что, безусловно, неприемлемо. Индия — да и не только она — прекрасно это осознаёт и действует в интересах своего государства», — подчеркнул он.

Швыткин также добавил, что российско-индийские отношения имеют перспективы не только в военно-техническом сотрудничестве.

Ранее в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подписан контракт на поставку комплексов С-400.

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