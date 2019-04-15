Минобороны Турции: покупка С-400 не отменяет обязательств в рамках НАТО

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Покупка Турцией российских систем С-400 не отменяет обязательств Анкары в рамках Североатлантического альянса, заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.
Минобороны Турции: покупка С-400 не отменяет обязательств в рамках НАТО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопреки высказанным мнениям, эта покупка не символизирует изменения нашей политической позиции. Никаких изменений обязательств Турции в НАТО нет», — сказал министр на конференции по американо-турецким отношениям в Вашингтоне.

Ранее в НАТО поддержали Турцию в ситуации с С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН возможность введения США санкций против ряда стран из-за покупки С-400.

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