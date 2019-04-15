В НАТО поддержали Турцию в ситуации с С-400

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Закупка Турцией российских комплексов С-400 — суверенное право Анкары, заявила Anadolu президент Парламентской ассамблеи НАТО, член парламента Великобритании Мадлен Мун.
В НАТО поддержали Турцию в ситуации с С-400
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Анкара вносит значимый вклад в миссии НАТО в критически важных районах, в том числе в Афганистане, Ираке и Косове», — сказала она.

Она назвала Турцию сильным и надёжным союзником, который выполняет обязательства в рамках НАТО.

Мун напомнила о позиции генсека альянса Йенса Столтенберга, который также назвал покупку С-400 суверенным решением Турции.

«Столтенберг прав. Это суверенное право Турции. Точно так же это касается и других стран блока. НАТО не указывает союзникам, что приобретать и какие действия предпринимать. Это противоречит принципам альянса, но также необходимо знать, что любой выбор имеет свои последствия», — отметила она.

При этом она подчеркнула, что российское вооружение несёт в себе риски для безопасности систем НАТО, в том числе F-35.  

Как заявлял турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО

3 апреля в Белом доме призвали Анкару сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400. 

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