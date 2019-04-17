Министры обороны США и Турции обсудили двустороннее сотрудничество

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан провёл переговоры с главой Миноборны Турции Хулуси Акаром, в рамках которых стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

«Лидеры встретились как стратегические партнёры. Они сосредоточили своё обсуждение на интересах, а не на позициях, и на важности американо-турецкого сотрудничества на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО в достижении взаимной безопасности и экономического процветания для обеих стран и всего региона», — указывается в заявлении.

Ранее Пентагон потребовал «безусловного» отказа Турции от российских комплексов С-400.