Министры обороны США и Турции обсудили двустороннее сотрудничество
Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.
«Лидеры встретились как стратегические партнёры. Они сосредоточили своё обсуждение на интересах, а не на позициях, и на важности американо-турецкого сотрудничества на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО в достижении взаимной безопасности и экономического процветания для обеих стран и всего региона», — указывается в заявлении.
Ранее Пентагон потребовал «безусловного» отказа Турции от российских комплексов С-400.