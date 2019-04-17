WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400
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Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил надежду на то, что американская сторона не будет вводить санкции против Анкары в связи с покупкой С-400.
По его словам, возможные ограничительные меры США из-за покупки Турцией С-400 будут контрпродуктивными.
Ранее Пентагон потребовал «безусловного» отказа Турции от С-400
В конце марта группа сенаторов США представила проект закона, который запрещает передавать истребители F-35 Турции, пока Анкара не откажется от плана покупки С-400.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по С-400 завершённым делом.