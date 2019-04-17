WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400 

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США и Турция в ходе переговоров не смогли «выйти из тупика» по поводу вопроса о том, что Анкара планирует закупить российские системы С-400.
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400 
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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил надежду на то, что американская сторона не будет вводить санкции против Анкары в связи с покупкой С-400. 

По его словам, возможные ограничительные меры США из-за покупки Турцией С-400 будут контрпродуктивными. 

Ранее Пентагон потребовал «безусловного» отказа Турции от С-400

В конце марта группа сенаторов США представила проект закона, который запрещает передавать истребители F-35 Турции, пока Анкара не откажется от плана покупки С-400.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по С-400 завершённым делом.

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