В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400

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Турция может внести коррективы в технические параметры российских систем С-400, если США докажут наличие угрозы от них. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400
  • РИА Новости

Говоря о позиции США по С-400, глава ведомства подчеркнул, что язык угроз и ультиматумов в диалоге с Турцией неприемлем, передаёт Anadolu.

«Контракт по ЗРК С-400 и участие Турции в программе создания самолётов пятого поколения F-35 никак не связаны», — отметил Акар.

Он также опроверг возможность «считывания» данных самолётов F-35 российскими С-400.

По его словам, Турция готова обсуждать с США технические параметры комплексов и при необходимости внести коррективы.

«Турция не собирается интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО. Кроме того, Анкара не собирается интегрировать в систему альянса отечественные системы, которые при необходимости используются для нужд НАТО», — добавил он.

Министр рассказал, что С-400, вероятнее всего, будут охранять стратегически важные города Турции и объекты в районе Стамбула и Анкары.

Ранее в Вашингтоне прошла встреча американского лидера Дональда Трампа и министра финансов Турции Берата Албайрака, во время которой, в частности, была затронута тема поставки Анкаре С-400 из России.

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