В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400
- РИА Новости
Говоря о позиции США по С-400, глава ведомства подчеркнул, что язык угроз и ультиматумов в диалоге с Турцией неприемлем, передаёт Anadolu.
«Контракт по ЗРК С-400 и участие Турции в программе создания самолётов пятого поколения F-35 никак не связаны», — отметил Акар.
Он также опроверг возможность «считывания» данных самолётов F-35 российскими С-400.
По его словам, Турция готова обсуждать с США технические параметры комплексов и при необходимости внести коррективы.
«Турция не собирается интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО. Кроме того, Анкара не собирается интегрировать в систему альянса отечественные системы, которые при необходимости используются для нужд НАТО», — добавил он.
Министр рассказал, что С-400, вероятнее всего, будут охранять стратегически важные города Турции и объекты в районе Стамбула и Анкары.
Ранее в Вашингтоне прошла встреча американского лидера Дональда Трампа и министра финансов Турции Берата Албайрака, во время которой, в частности, была затронута тема поставки Анкаре С-400 из России.