В Минобороны Ирана прокомментировали возможность столкновений с США в Сирии

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Министр обороны Ирана Амир Хатами прокомментировал возможность вооружённых столкновений с военными США в Сирии.
В Минобороны Ирана прокомментировали возможность столкновений с США в Сирии
  • Reuters

«Время покажет, что произойдёт потом. Иран считает Центральное командование ВС США террористами, на чьих руках кровь мирных жителей региона, среди которых жертвы крушения иранского пассажирского самолёта с 290 пассажирами на борту, 60 из которых были детьми, и поэтому они больше не должны вмешиваться в дела этого региона», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что данное заявление было сделано на фоне ратификации парламентом Ирана всех положений закона, который вносит Центральное командование Вооружённых сил США в число террористических группировок.

Ранее Генштаб ВС Ирана предупредил о готовности использовать все средства для борьбы с Центральным командованием ВС США после того, как Вашингтон признал Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

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