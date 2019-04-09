В Иране заявили о готовности бороться с Центральным командованием США
- Reuters
Об этом сообщает Tansim.
«В поддержку антитеррористической деятельности КСИР Генштаб Вооружённых сил страны не пожалеет усилий для борьбы с террористической группировкой CENTCOM», — цитирует агентство сообщение Генштаба ВС Ирана.
Ранее стало известно, что США внесут КСИР в список террористических организаций.
Министерство иностранных дел Ирана предложило президенту Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список в ответ на данный шаг.
При этом госсекретарь Майк Помпео заявил, что если иранские власти решатся на нападение на военных США на Ближнем Востоке, то это не останется без последствий.