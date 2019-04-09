В Иране заявили о готовности бороться с Центральным командованием США

Генштаб Вооружённых сил Ирана предупредил о готовности использовать все средства для борьбы с Центральным командованием ВС США (CENTCOM) после того, как Вашингтон признал Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Об этом сообщает Tansim.

«В поддержку антитеррористической деятельности КСИР Генштаб Вооружённых сил страны не пожалеет усилий для борьбы с террористической группировкой CENTCOM», — цитирует агентство сообщение Генштаба ВС Ирана.

Ранее стало известно, что США внесут КСИР в список террористических организаций.

Министерство иностранных дел Ирана предложило президенту Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список в ответ на данный шаг.

При этом госсекретарь Майк Помпео заявил, что если иранские власти решатся на нападение на военных США на Ближнем Востоке, то это не останется без последствий.