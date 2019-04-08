США внесут КСИР в список террористических организаций
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Сегодня я официально объявляю о намерении моей администрации внести Корпус стражей исламской революции (КСИР), в том числе его силы специального назначения «Аль-Кудс», в список иностранных террористических организаций», — отметил Трамп.
В заявлении говорится, что данный шаг, как ожидается, существенно расширит объём и масштаб американского давления на Иран.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что американская администрация готовится внести КСИР в список иностранных террористических организаций.