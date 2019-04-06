WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций

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Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

По данным издания, о решении может быть объявлено уже в понедельник, 8 апреля.

Как отметили источники, в поддержку решения выступали , в частности, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, который был введён в 1995 году.

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