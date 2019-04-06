WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.
По данным издания, о решении может быть объявлено уже в понедельник, 8 апреля.
Как отметили источники, в поддержку решения выступали , в частности, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Ранее Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, который был введён в 1995 году.