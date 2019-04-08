Помпео пригрозил Ирану последствиями за возможное нападение на военных США

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что если иранские власти решатся на нападение на военных США на Ближнем Востоке, то это не останется без последствий.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я слышал в прошлом много заявлений министра иностранных дел Зарифа. Мы ясно дали понять — как в публичном, так и частном порядке, — что, угрожая нападением на США, они должны подумать больше, чем дважды», — сказал он.

Данное заявление он сделал на фоне новостей о том, что США решили внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, а в ответ на это МИД Ирана предложил президенту страны Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список.

«На бизнесе и банках во всём мире теперь лежит ясная ответственность гарантировать, что компании, с которыми они проводят финансовые транзакции, никаким осязаемым образом не связаны с КСИР», — добавил Помпео.

Ранее в МИД Сирии негативно оценили решение США по поводу КСИР, при этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал данный шаг.