Помпео пригрозил Ирану последствиями за возможное нападение на военных США

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Госсекретарь Майк Помпео заявил, что если иранские власти решатся на нападение на военных США на Ближнем Востоке, то это не останется без последствий.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я слышал в прошлом много заявлений министра иностранных дел Зарифа. Мы ясно дали понять — как в публичном, так и частном порядке, — что, угрожая нападением на США, они должны подумать больше, чем дважды», — сказал он.

Данное заявление он сделал на фоне новостей о том, что США решили внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, а в ответ на это МИД Ирана предложил президенту страны Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список.

«На бизнесе и банках во всём мире теперь лежит ясная ответственность гарантировать, что компании, с которыми они проводят финансовые транзакции, никаким осязаемым образом не связаны с КСИР», — добавил Помпео.

Ранее в МИД Сирии негативно оценили решение США по поводу КСИР, при этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал данный шаг.

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