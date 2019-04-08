Сирия осудила решение США по поводу КСИР

В МИД Сирии негативно оценили решение президента США Дональда Трампа внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.

Об этом сообщает SANA.

По мнению ведомства, данный шаг является откровенным посягательством на иранский суверенитет.

В министерстве также подчеркнули, что решение было принято властями США в рамках «необъявленной войны против Ирана» и оно служит интересам Израиля, а также «западному колониальному проекту по доминированию в регионе».

Ранее стало известно, что США внесут КСИР в список террористических организаций. Министерство иностранных дел Ирана предложило президенту Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список в ответ на данный шаг.