Нетаньяху оценил решение Трампа внести КСИР в список террористических организаций

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценил решение президента США Дональда Трампа внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Нетаньяху оценил решение Трампа внести КСИР в список террористических организаций
  • © РИА Новости

«Благодарю вас, президент Дональд Трамп, за ваше решение назвать Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Вновь вы сохраняете мир в безопасности от иранской агрессии и терроризма», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что США внесут КСИР в список террористических организаций. Министерство иностранных дел Ирана предложило президенту Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список в ответ на данный шаг.

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