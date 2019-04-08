Нетаньяху оценил решение Трампа внести КСИР в список террористических организаций

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценил решение президента США Дональда Трампа внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.

«Благодарю вас, президент Дональд Трамп, за ваше решение назвать Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Вновь вы сохраняете мир в безопасности от иранской агрессии и терроризма», — написал он на своей странице в Twitter.

Thank you, President @realDonaldTrump for your decision to designate the Islamic revolutionary guards as a terrorist organization.

Once again you are keeping the world safe from Iran aggression and terrorism. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 8 апреля 2019 г.

Ранее стало известно, что США внесут КСИР в список террористических организаций. Министерство иностранных дел Ирана предложило президенту Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список в ответ на данный шаг.