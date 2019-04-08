В Иране предложили внести ВС США в список террористических организаций

Министерство иностранных дел Ирана предложило президенту Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в список террористических организаций.

«Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в письме на имя главы Высшего совета национальной безопасности Ирана Роухани... предложил Высшему совету национальной безопасности нашей страны внести Вооружённые силы США на Ближнем Востоке, известные как CENTCOM, в список террористических организаций», — приводит сообщение МИД Ирана РИА Новости.

Ранее стало известно, что США внесут КСИР в список террористических организаций.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что этот шаг демонстрирует приверженность Вашингтона максимальному давлению на иранский режим.