Болтон прокомментировал решение США признать КСИР террористами

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал намерение главы государства Дональда Трампа внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.
Болтон прокомментировал решение США признать КСИР террористами
  • Reuters

«Сегодняшний беспрецедентный шаг по признанию КСИР иностранной террористической организацией демонстрирует нашу приверженность максимальному давлению на иранский режим до тех пор, пока он не прекратит использовать терроризм в качестве инструмента государственного управления», — написал он в Twitter.

По его словам, КСИР «инвестирует в терроризм, в то время как иранский народ страдает».

Ранее стало известно, что США внесут КСИР в список террористических организаций.

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