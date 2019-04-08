Болтон прокомментировал решение США признать КСИР террористами

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал намерение главы государства Дональда Трампа внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

«Сегодняшний беспрецедентный шаг по признанию КСИР иностранной террористической организацией демонстрирует нашу приверженность максимальному давлению на иранский режим до тех пор, пока он не прекратит использовать терроризм в качестве инструмента государственного управления», — написал он в Twitter.

По его словам, КСИР «инвестирует в терроризм, в то время как иранский народ страдает».

Ранее стало известно, что США внесут КСИР в список террористических организаций.