Минобороны: Россия будет вынуждена реагировать на выход США из ДРСМД
- © Kyla Gifford/U.S. Air Force Photo/Handout
- Reuters
«Выход Соединённых Штатов из ДРСМД — это очень серьёзный, безответственнейший шаг... в русле дальнейшего разрушения десятилетиями созданной... системы и архитектуры глобальной и региональной безопасности», — заявил он.
Как отметил Фомин, дальнейшее продвижение НАТО на восток и освоение странами альянса театра военных действий, а также приближение непосредственно к границам России и размещение дополнительных воинских контингентов вынудят Россию реагировать.
«Россия вынуждена просто будет реагировать на это и отвечать соответствующим адекватным способом», — добавил он.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон по-прежнему открыт для диалога с Россией по соблюдению ДРСМД.
Полную версию интервью замминистра обороны в преддверии VIII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2019), которая состоится 23—25 апреля, читайте в материале RT.