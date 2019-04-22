Минобороны: Россия будет вынуждена реагировать на выход США из ДРСМД

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в беседе с RT заявил, что Москва будет вынуждена реагировать на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Выход Соединённых Штатов из ДРСМД — это очень серьёзный, безответственнейший шаг... в русле дальнейшего разрушения десятилетиями созданной... системы и архитектуры глобальной и региональной безопасности», — заявил он.

Как отметил Фомин, дальнейшее продвижение НАТО на восток и освоение странами альянса театра военных действий, а также приближение непосредственно к границам России и размещение дополнительных воинских контингентов вынудят Россию реагировать.

«Россия вынуждена просто будет реагировать на это и отвечать соответствующим адекватным способом», — добавил он.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон по-прежнему открыт для диалога с Россией по соблюдению ДРСМД.

Полную версию интервью замминистра обороны в преддверии VIII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2019), которая состоится 23—25 апреля, читайте в материале RT.