Эксперт оценил призыв в США пересмотреть политику в отношении России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT призыв бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца, экс-главы Минобороны Уильяма Перри и бывшего сенатора Сэмюэла Нанна пересмотреть политику Вашингтона в отношении Москвы.
Эксперт оценил призыв в США пересмотреть политику в отношении России
  • Reuters

«Шульц, Перри являются представителями американской элиты, которая выступает за нормализацию отношений с Россией. Это представители так называемого политического реализма. Они прекрасно понимают американские национальные интересы, возможные риски и вызовы к Америке от конфронтации с Россией», — отметил Блохин.

Эксперт добавил, что в США существует «сложившийся двухпартийный антироссийский консенсус».

«Люди, которые выступают за нормализацию отношений с Россией, находятся на периферии американского политического спектра. Мы видим совершенно другие тенденции, идущие от мейнстрима: увеличение военного бюджета, выход из ДРСМД, модернизация ядерного оружия, попытка навязать России новую гонку вооружений», — пояснил аналитик.

По словам Блохина, такие заявления как «лучик света», но, как отметил эксперт, есть большой риск, что их просто проигнорируют либо этих людей обвинят в «сговоре» с Россией.

Ранее в США призвали к пересмотру политики в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить