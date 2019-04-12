Эксперт оценил призыв в США пересмотреть политику в отношении России

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT призыв бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца, экс-главы Минобороны Уильяма Перри и бывшего сенатора Сэмюэла Нанна пересмотреть политику Вашингтона в отношении Москвы.

«Шульц, Перри являются представителями американской элиты, которая выступает за нормализацию отношений с Россией. Это представители так называемого политического реализма. Они прекрасно понимают американские национальные интересы, возможные риски и вызовы к Америке от конфронтации с Россией», — отметил Блохин.

Эксперт добавил, что в США существует «сложившийся двухпартийный антироссийский консенсус».

«Люди, которые выступают за нормализацию отношений с Россией, находятся на периферии американского политического спектра. Мы видим совершенно другие тенденции, идущие от мейнстрима: увеличение военного бюджета, выход из ДРСМД, модернизация ядерного оружия, попытка навязать России новую гонку вооружений», — пояснил аналитик.

По словам Блохина, такие заявления как «лучик света», но, как отметил эксперт, есть большой риск, что их просто проигнорируют либо этих людей обвинят в «сговоре» с Россией.

Ранее в США призвали к пересмотру политики в отношении России.