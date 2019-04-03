Пенс: США открыты для диалога с Россией по ДРСМД
- Reuters
«Америка остается открытой для диалога с Россией и надеется, что та сможет найти путь к полному соблюдению ДРСМД», — сказал он во время выступления в Атлантическом совете. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что ответные меры России на новые программы вооружения НАТО в Европе, которые выстраиваются по схемам холодной войны, будут симметричными.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление глав МИД ФРГ, Швеции и Нидерландов по будущему ДРСМД.