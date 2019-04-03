Пенс: США открыты для диалога с Россией по ДРСМД

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Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что США по-прежнему открыты для диалога с Россией по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Пенс: США открыты для диалога с Россией по ДРСМД
  • Reuters

«Америка остается открытой для диалога с Россией и надеется, что та сможет найти путь к полному соблюдению ДРСМД», — сказал он во время выступления в Атлантическом совете. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что ответные меры России на новые программы вооружения НАТО в Европе, которые выстраиваются по схемам холодной войны, будут симметричными.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление глав МИД ФРГ, Швеции и Нидерландов по будущему ДРСМД.

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