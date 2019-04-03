Грушко заявил о программах вооружения НАТО по «схемам холодной войны»

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Ответные меры России на новые программы вооружения НАТО в Европе, которые выстраиваются по схемам холодной войны, будут симметричными. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко.
Грушко заявил о программах вооружения НАТО по «схемам холодной войны»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Мы знаем прекрасно, какие существуют сегодня программы вооружения, эти программы вооружений отнюдь не нацелены на то, чтобы бороться с терроризмом... они выстраиваются по схемам холодной войны», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он подчеркнул, что российская сторона будет реагировать, указав на то, что действия Москвы будут «симметричными, но не затратными».

Ранее главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти заявил, что европейское командование ВС США нуждается в дополнительных силах для сдерживания России. 

При этом, как подчёркивали в НАТО, говоря о ситуации с ДРСМД, альянс не собирается размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием. 

Также стало известно, что НАТО на встрече в Вашингтоне планирует ввести «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море.

Как указывали в США, альянс собирается обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив. 

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