Грушко заявил о программах вооружения НАТО по «схемам холодной войны»

Ответные меры России на новые программы вооружения НАТО в Европе, которые выстраиваются по схемам холодной войны, будут симметричными. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко.

«Мы знаем прекрасно, какие существуют сегодня программы вооружения, эти программы вооружений отнюдь не нацелены на то, чтобы бороться с терроризмом... они выстраиваются по схемам холодной войны», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он подчеркнул, что российская сторона будет реагировать, указав на то, что действия Москвы будут «симметричными, но не затратными».

Ранее главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти заявил, что европейское командование ВС США нуждается в дополнительных силах для сдерживания России.

При этом, как подчёркивали в НАТО, говоря о ситуации с ДРСМД, альянс не собирается размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием.

Также стало известно, что НАТО на встрече в Вашингтоне планирует ввести «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море.

Как указывали в США, альянс собирается обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.