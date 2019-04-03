Грушко заявил о программах вооружения НАТО по «схемам холодной войны»
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- РИА Новости
«Мы знаем прекрасно, какие существуют сегодня программы вооружения, эти программы вооружений отнюдь не нацелены на то, чтобы бороться с терроризмом... они выстраиваются по схемам холодной войны», — цитирует РИА Новости дипломата.
Он подчеркнул, что российская сторона будет реагировать, указав на то, что действия Москвы будут «симметричными, но не затратными».
Ранее главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти заявил, что европейское командование ВС США нуждается в дополнительных силах для сдерживания России.
При этом, как подчёркивали в НАТО, говоря о ситуации с ДРСМД, альянс не собирается размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием.
Также стало известно, что НАТО на встрече в Вашингтоне планирует ввести «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море.
Как указывали в США, альянс собирается обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.