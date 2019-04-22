«Терроризм трансграничен»: замминистра обороны России — о глобальной безопасности, экспансии НАТО и ситуации в Сирии

Заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью RT рассказал о негативных последствиях выхода США из ДРМСД, вмешательстве Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы и реакции России на продвижение НАТО на восток. Кроме того, генерал-полковник оценил контакты с Турцией по С-400 и урегулированию сирийского кризиса, а также сотрудничество с Китаем в сфере борьбы с терроризмом в Центральной Азии. Беседа состоялась в преддверии VIII Московской конференции по международной безопасности. Основной темой в этом году станет ситуация в Сирии и Ираке. На повестке также вопросы глобальной и региональной безопасности, проблемы, связанные с противоракетной обороной и размещением вооружений в космосе.

— Александр Васильевич, каковы задачи Московской конференции по международной безопасности?

— Это мероприятие проводится уже в восьмой раз. Растёт его популярность и число посетителей. Предыдущую конференцию посетили 30 министров обороны и 14 заместителей, 850 человек из 95 государств. В этом году мы ожидаем свыше 1 тыс. гостей из 111 стран. 35 делегаций будут возглавлять министры обороны, 19 — заместители глав военных ведомств и начальники генеральных штабов. Цель конференции — проведение честного, равноправного диалога, свободного от каких-либо клише и идеологических штампов. Мы открыты для всех, кто хочет поделиться своими идеями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

— Удалось ли США повлиять на своих союзников среди стран НАТО и ближневосточного региона, чтобы они понизили уровень своего участия в конференции?

— Вашингтон оказывает давление на своих партнёров. К сожалению, эти шаги приносят свои плоды. Страны Североатлантического альянса и Европы примут участие в конференции в ограниченном составе — в основном будут делегированы представители оборонных ведомств, которые аккредитованы в Москве. При этом в мероприятии подтвердили участие 16 арабских государств, что говорит о многом.

— Какие основные темы будут обсуждаться на заседаниях и в кулуарах конференции?

— Вопросы глобальной и региональной безопасности на всех континентах — в Америке, Европе, Африке и Азии. Проблемы, связанные с противоракетной обороной и размещением вооружений в космосе. Основной темой конференции станет ситуация в Сирии и Ираке — этому вопросу будут посвящены пленарное заседание и специализированная секция. После уничтожения основных очагов терроризма в этих странах главная задача заключается в обеспечении гуманитарных операций, восстановлении экономики и инфраструктуры, возвращении беженцев.

— Сейчас динамично развивается ситуация на севере Африки: в Алжире, Ливии и Судане. Вопросы обеспечения стабильности в этом регионе будут обсуждаться на конференции?

— Да, в том числе.

— Что произошло с военной точки зрения в связи с недавним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)?

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— В 2001 году Вашингтон объявил о своём выходе из Договора по противоракетной обороне. Решение США по ДРСМД — это очередной очень серьёзный и безответственнейший шаг по дальнейшему разрушению архитектуры глобальной и региональной безопасности. Стоит сказать и о продвижении стран НАТО на восток, приближении к границам Российской Федерации, размещении дополнительных воинских контингентов и мощнейших систем вооружения. Москва будет вынуждена реагировать на эти шаги и даст адекватный ответ. Как сказал президент России Владимир Путин — в рамках выделенных бюджетных ассигнований.

— Что говорят страны — члены НАТО и ваши европейские коллеги по поводу таких действий США? Стоим ли мы на пороге новой гонки вооружений?

— Вашингтон и государства альянса постоянно выступают с заявлениями о «российской угрозе» и повторяют их как заклинание, как мантру. Эти штампы используют в первую очередь наши европейские партнёры. Они предназначены лишь для оправдания их агрессивных действий, направленных против России. При этом в ходе двусторонних контактов с европейскими странами и членами НАТО мы временами слышим другую, более объективную оценку ситуации. Наши партнёры понимают, откуда в действительности исходит угроза миру. Они осознают, что дальнейшее продвижение на восток, милитаризация приграничных с Россией стран не может не привести к усилению гонки вооружений и эскалации обстановки в регионе. Наши партнёры готовы признать, что сейчас нужна деэскалация ситуации.

Президент Ирана Хасан Роухани, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) в Сочи, 14 февраля 2019 года

© Sergei Chirikov/Pool via REUTERS

— Как складываются отношения между Россией и входящей в НАТО Турцией?

—Сейчас наши отношения с Турцией, нашим соседом и партнёром, находятся на подъёме по всем направлениям: в политике, экономике и в военно-техническом сотрудничестве. Мы взаимодействуем по Сирии. Турецкая сторона является одной из сторон — гарантов астанинского процесса. Без взаимодействия было бы невозможно решить ряд вопросов политического урегулирования в Сирии, таких как создание зоны деэскалации в Идлибе. В скором времени планируется поставка Турции первой части комплекса С-400. Мы активно взаимодействуем и по другим проектам.

— Как бы вы могли прокомментировать ситуацию с поставкой Турции С-400 и реакцией на эту сделку Вашингтона?

— Наши турецкие партнёры проявили потрясающую твёрдость духа, несмотря на мощнейшее давление США из-за проекта С-400.

По своей надежности, тактико-техническим характеристикам и боевой эффективности этот ЗРК превосходит все существующие комплексы на Западе. С-400 предназначен для уничтожения всех современных и даже перспективных целей воздушно-космического нападения. Данный ЗРК способен поражать цели, летящие со скоростью 4800 м/c, которые ещё даже не созданы. Этот комплекс может сбивать все летательные аппараты, построенные по аэродинамической схеме, крылатые и баллистические ракеты, их отделяющиеся головные части.

У С-400 есть ещё одно преимущество — он конкурентоспособен по цене по сравнению с западными аналогами. Данный комплекс хотят приобрести не только страны ближневосточного региона, но и другие государства. В этом направлении ведутся контакты.

ЗРК С-400

© Министерство обороны РФ

— На какой стадии находится диалог с Турцией по Идлибу?

— Мы создали вместе с турецкими партнёрами в этой провинции так называемую зону демилитаризации. Она предназначена для вывода тяжёлых систем вооружений и боевиков. Мы ведём очень активную работу с Анкарой по организации силами военнослужащих РФ и Турции скоординированного патрулирования в этой зоне.

— США ранее объявили о победе над ИГ* в Сирии. Есть ли у вас опасения по поводу того, что эта террористическая организация может вернуть под свой контроль ряд территорий на восточном берегу Евфрата?

— Тезис США об уничтожении ИГИЛ не в полной мере соответствует действительности. Это не совсем спокойный регион. В нём сохранилась инфраструктура боевиков, действуют остатки отдельных бандформирований. Мы считаем, что необходимо прекратить их поддержку и позволить правительственным войскам Сирии завершить операцию по освобождению своей территории от всех бандитских группировок. В противном случае угроза возвращения ИГИЛ останется.

— Вы не опасаетесь того, что боевики появятся на севере Африки, в районе Сахеля, или уйдут в Афганистан и в Центральную Азию?

— Они перемещаются из одного государства в другое — к сожалению, такова реальность. Боевики уже переходили в район Северной Африки, в частности, в Ливию, спускались в Центральную Африку, доходили до юга материка. Они также перетекают в Афганистан — одни закрепляются на афганской территории, другие направляются в Юго-Восточную Азию. Боевики представляют угрозу для стран Центральной и Средней Азии. В конце концов, они есть и в Европе — терроризм и экстремизм трансграничны.

— Готова ли Россия сотрудничать с Китаем по противодействию террористическим организациям в Центральной Азии?

— Мы взаимодействуем с КНР, в том числе и по вопросам борьбы с терроризмом. Проводятся активные контакты по линии наших специальных служб, деятельность которых направлена на противодействие сепаратизму и экстремизму. Кроме того, в рамках Шанхайской организации сотрудничества мы создали Региональную антитеррористическую структуру. Проводится очень активная работа в том числе и по линии экспертной группы, которая была учреждена по инициативе Министерства обороны России.

— Вашингтон не скрывает своего намерения свергнуть режим в Венесуэле, затем — на Кубе и в Никарагуа. Как будет развиваться ситуация в этом регионе?

— Обстановка в Венесуэле остаётся очень сложной. Власти США объявили своим врагом руководство этой страны, на очереди новые жертвы — Куба и Никарагуа. Происходит полное игнорирование и попрание норм международного права, всех правил приличия. У США в запасе есть и силовой вариант действий, которым они пугают всех. Однако он не отвечает интересам самих Соединённых Штатов, поскольку может ещё больше сплотить население вокруг правительства Венесуэлы. Кроме того, этот шаг может негативно настроить против Вашингтона страны Латинской Америки.

США не гнушаются никакими инструментами: широко используют инструменты гибридных войн, цветных революций, готовят руководителей и функционеров радикальных движений. На вооружении — подкуп, угрозы, секторальные санкции. В общем, оказывают всевозможное давление на власти Венесуэлы. Проводится операция под названием «блэкаут» — плановое рукотворное отключение объектов энергетики, которое негативно влияет на обстановку в стране и обостряет экономический кризис.

Нынешнее законное правительство во главе с Николасом Мадуро контролирует ситуацию — вооружённые силы готовы отразить внешнюю агрессию. Мы оказываем поддержку Венесуэле в рамках военно-технического сотрудничества, в части восстановления вооружения и боевой техники. Между нашими странами действует ряд соглашений, которые мы соблюдаем.

— Какие шаги нужно предпринять, чтобы сделать мир более безопасным?

— Всем нам нужно объединить свои усилия в борьбе с терроризмом. Не делить боевиков на плохих и хороших. Не подпитывать терроризм всем необходимым — финансами, вооружением, техникой, материальными средствами.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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