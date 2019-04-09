Суверенное право на «Триумф», проблема Идлиба, визы и энергетика: как прошли переговоры Путина и Эрдогана в Москве

В Москве состоялась третья в этом году встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры России и Турции обсудили развитие двусторонних отношений, а также согласовали усилия по нормализации обстановки в Сирии. В частности, речь идёт о создании конституционного комитета и о разрешении проблем зоны деэскалации в Идлибе. Ещё одной темой беседы стала либерализация визового пространства между РФ и Турцией. Наряду с этим Эрдоган в очередной раз заявил, что не откажется от поставки С-400, несмотря на давление со стороны США.

В понедельник, 8 апреля, в Москве состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств также присутствовали на восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

В мероприятии приняли участие представители порядка 20 компаний из Турции, а также руководители 15 крупнейших российских компаний, среди которых, в частности, глава «Росатома» Алексей Лихачёв, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Только что в ходе переговоров с господином президентом (Реджепом Тайипом Эрдоганом. — RT) в узком составе, а затем и с глазу на глаз мы немножко поговорили, рассмотрели первоочередные вопросы развития российско-турецких отношений, условились и далее укреплять двустороннее взаимодействие в духе продвинутого, многопланового партнёрства», — сказал Путин, открывая восьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Позднее на пресс-конференции российский лидер призвал журналистов не думать, что встреча была благостной и собеседники нахваливали друг друга. По его словам, это была «конкретная, деловая, рабочая встреча».

«Мы, например, спорили по вопросам обложения сборами нашей металлургической промышленности... Всё равно будут находиться решения. Мы их будем искать и будем находить, потому что мы дорожим турецким рынком и отношениями с турецкими партнёрами и друзьями», — заметил глава государства.

Как он добавил, сотрудничество между странами направлено исключительно на пользу народов России и Турции.

Координация в Сирии

Одной из тем встречи стало обсуждение и согласование дальнейших шагов, направленных на долгосрочную нормализацию обстановки в Сирии. По словам российского лидера, в первую очередь необходимо решить задачу по гуманитарному содействию в восстановлении социальных объектов в САР. К этой работе должно быть привлечено всё мировое сообщество.

«Мы условились с господином Эрдоганом в координации с сирийским правительством, оппозицией, ООН всячески способствовать скорейшему запуску работы конституционного комитета», — заметил Владимир Путин.

Со своей стороны турецкий лидер добавил, что координация между странами необходима для ликвидации террористических группировок, в том числе курдских.

«Очень важно сохранить территориальную целостность Сирии. Это сотрудничество нужно сохранить именно в этом направлении. Восточный берег Евфрата продолжает представлять угрозу. И здесь важнейшим шагом в разрешении является Астанинский процесс. И Россия, и Турция делают всё вместе, и с иранской стороной работают в трёхстороннем союзе», — подчеркнул Эрдоган.

При этом президент Турции ещё перед вылетом в Москву указал на готовность Анкары к проведению новой военной операции вдоль северной границы с Сирией против курдских формирований.

Напомним, что 17 сентября 2018 года по итогам переговоров президентов РФ и Турции был подписан меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе, а также достигнута договорённость по созданию демилитаризованной зоны. В конце марта 2019-го военнослужащие Турции и России провели первое независимое скоординированное патрулирование.

Президент РФ отметил, что пока не удалось реализовать те договорённости в полном объёме, но стороны нацелены на выполнение сочинского меморандума.

«Идлибская проблема острая. Нам пока не удалось выйти на те параметры, о которых мы в Сочи договаривались. Я считаю, что она решаемая», — заметил Путин.

«Триумф» для Турции

Завершение контракта по поставке Турции зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетом для обеих стран, добавил президент России. При этом на пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что также обсуждались другие проекты по поставке в исламскую республику продукции военного назначения российского производства.

«Речь также шла и о других текущих и перспективных проектах в рамках военно-технического сотрудничества», — заметил Путин.

Добавим, что Анкара из-за приобретения российских систем ПВО «Триумф» подверглась серьёзному давлению со стороны США. В частности, Вашингтон приостановил участие Турции в программе по созданию американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также пригрозил санкциями в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Между тем официальные лица республики заявляют, что этот вопрос не подлежит обсуждению — поставка ЗРК С-400 в Турцию состоится. Глава исламской республики подчеркнул, что это суверенное право страны и никто не вправе требовать от Анкары отказаться от этой договорённости.

«Мы уже подготовили «дорожную карту» по реализации сделки по С-400, сделали соответствующие шаги, всё уже закончено. И после этого кто-то будет выступать против неё, призывать отказаться от соглашения, не признавать наше мнение? Если мы уже договорились и подписали это соглашение, естественно, мы будем двигаться дальше», — заметил Реджеп Тайип Эрдоган.

Вопросы энергетики

По словам Владимира Путина, взаимодействие между странами в энергетической сфере приобрело стратегический характер. В цифрах это подтверждается тем, что Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Турцию в 2018 году — 24 млрд кубометров. Российский лидер подчеркнул, что увеличение экспорта топлива станет возможным после завершения строительства трубопровода «Турецкий поток».

«Нужно завершить работу по сооружению приёмного терминала на черноморском побережье Турции, с тем чтобы «Турецкий поток», как договаривались, был введён в эксплуатацию до конца текущего года», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства заметил, что турецкая сторона имеет множество контрактов, но «далеко не все выполняют свои контрактные обязательства», в отличие от России.

«Россия стабильно выполняет (обязательства. — RT) и по объёмам, и по ценам и действует на основе долгосрочных контрактов. Это, несмотря на ценовые показатели, создает базовые условия для развития турецкой экономики, потому что бизнес понимает, как он будет жить на перспективу», — пояснил он.

«Турецкий поток» из Краснодарского края в европейскую часть Турции состоит из двух ниток трубопровода, совокупная мощность которых составляет 31,5 млрд кубометров газа в год. При этом одна нитка предназначена для турецких потребителей, а вторая — для стран юго-востока Европы.

Строительство АЭС «Аккую»

AFP

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При этом ключевым проектом в отрасли энергетики является возведение в Турции атомной электростанции «Аккую». Строительством этого объекта под ключ занимается «Росатом». Как отметил российский лидер, на данный момент идёт привлечение потенциальных инвесторов.

«Запуск первого блока станции намечен на 2023 год, к столетнему юбилею Турецкой Республики», — добавил глава государства.

По его словам, «Турецкий поток» и «Аккую» не только отвечают высоким требованиям и стандартам, но и станут ключевыми элементами «общеевропейской энергетической безопасности».

Официальный запуск строительства АЭС «Аккую» состоялся в апреле 2018-го.

Развитие бизнеса

Российские власти делают всё необходимое для того, чтобы представители зарубежного бизнеса, в том числе турецкого, могли чувствовать себя на отечественном рынке максимально комфортно и безопасно, сказал Владимир Путин. Он отметил, что РФ за последние пять лет поднялась на несколько десятков позиций в рейтинге свободы ведения бизнеса Всемирного банка, достигнув 31-го места.

По его словам, Москва также продолжит оказывать поддержку турецкому бизнесу, нацеленному на участие в национальных проектах РФ. При этом турецкие строительные компании уже имеют в своём активе около двух тысяч реализованных контрактов суммарной стоимостью порядка $70 млрд. Среди прочего они помогали возводить объекты для Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В рамках национальных проектов в России будут вложены сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы. Их реализация откроет значительные перспективы и для зарубежного, в том числе турецкого, бизнеса», — заметил Путин.

Глава государства также пригласил предпринимателей из Турции принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 6 по 8 июня.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что товарооборот между двумя странами в 2018 году достиг $26 млрд, и напомнил, что целевой показатель — $100 млрд.

«Мы не рассматриваем ваши фирмы как иностранные или российские, мы их рассматриваем как свои собственные. Российским предпринимателям, которые хотят инвестировать в Турцию, мы дадим все возможные послабления», — заметил турецкий лидер.

Он также выразил надежду на скорый переход Москвы и Анкары на расчёт в национальных валютах. В то же время Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Турецкий суверенный фонд договорились о создании платформы объёмом $1 млрд для вложений в экономики двух стран.

Либерализация визовых отношений

Россия и Турция намерены последовательно вести работу по взаимной либерализации визового режима. Так, по словам Владимира Путина, в ближайшее время будут отменены визы для водителей коммерческого транспорта в сфере перевозок. Кроме того, фактически достигнута договорённость о безвизовом режиме для владельцев служебных паспортов.

«Что касается вообще безвизового режима, то это вопрос, связанный с обеспечением безопасности в регионе в целом, в том числе он связан и с окончательным решением сирийской проблемы», — подчеркнул российский лидер.

Он также назвал характерной чертой двусторонних отношений «высокий уровень туристических обменов» — в 2018 году Турцию посетили порядка 6 млн россиян.

«Связи в сфере науки, образования, туризма всегда способствовали и способствуют формированию атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими странами», — добавил Путин.

В этой связи он напомнил об официальном открытии перекрёстного года культуры и туризма РФ и Турции, которое состоялось в Большом театре. На мероприятии была исполнена турецкая опера «Троя».

Туристы осматривают древний город Эфес

Reuters

© Sertac Kayar

«Явное свидетельство укрепления сотрудничества»

Встречи президентов России и Турции превратились в хорошую традицию и являются важными событиями как для развития двусторонних отношений, так и в международном плане, отметил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

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«Это в какой-то степени вызов Западу и, прежде всего, США. Что касается экономического сотрудничества между Россией и Турцией, оно продолжается. Туристический поток значительный из России в Турцию. Это тоже важный аспект. Если в целом рассматривать потенциал этого сотрудничества, то он действительно значительный», — подчеркнул собеседник RT.

На данный момент можно говорить только о положительном развитии ситуации в отношениях между РФ и Турцией, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский. По его словам, на высшем уровне уже проведена большая работа по различным направлениям.

«Всё сотрудничество, которое у нас было — оно продолжается. Турки не идут на какие-либо антироссийские санкции. Кроме того, мы достаточно серьёзно сотрудничаем в международно-политической сфере. Открывается перекрёстный год культуры и туризма Россия — Турция. Это, безусловно, явное свидетельство укрепления сотрудничества», — заметил эксперт.