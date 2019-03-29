Лавров заявил о непростой ситуации в сирийском Идлибе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в сирийском Идлибе.

«Что касается нашей (России и Турции. — RT) совместной работы по идлибской зоне, то ситуация непростая. Мы хотим строго придерживаться договорённости, которая была подписана в Сочи 17 сентября прошлого года нашими президентами», — сказал Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT.

Он выразил надежду на то, что, учитывая действительно тяжёлую ситуацию, которая сложилась в Идлибе, шаг за шагом удастся достигнуть поставленной президентами цели, включая создание трёх зон совместного патрулирования.

13 марта стало известно, что ВКС России по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением террористов в Идлибе.