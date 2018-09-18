«Нам удалось выйти на серьёзные решения»: как договорённости в Сочи могут изменить ситуацию в сирийском Идлибе

В течение месяца в Идлибе будет создана демилитаризованная зона. Она протянется вдоль линии соприкосновения вооружённой оппозиции с правительственными войсками САР. Об этом по итогам встречи в Сочи договорились Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом удастся избежать эскалации в регионе и предотвратить гуманитарный кризис, подчеркнул президент Турции. Российский лидер добавил, что данная мера «поддерживается руководством Сирийской Республики». Обе стороны отметили, что будут совместно патрулировать территорию. По оценкам специалистов, результаты переговоров в Сочи демонстрируют, что между их участниками сложилось общее понимание неприемлемости внешнего давления на Сирию. Кроме того, отношения России и Турции прошли тест на взаимопонимание в конфликтной ситуации, считают политологи.

Разрешение конфликта в Идлибе будет осуществляться дипломатическими методами. Военной операции в сирийской провинции не будет. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, подписанный им и главой Министерства обороны Турции меморандум по Идлибу будет согласован с Дамаском.

Заявление было сделано сразу после завершения переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. В ходе переговоров лидеры стран достигли договорённостей о создании демилитаризованной зоны в районе провинции Идлиб.

«Мы решили создать вдоль линии соприкосновения вооружённой оппозиции с правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15—20 км», — рассказал Владимир Путин на пресс-конференции, отметив, что из зоны планируется вывести радикально настроенных боевиков, а к 10 октября — осуществить вывод тяжёлых вооружений оппозиционных группировок.



В свою очередь, Эрдоган по итогам встречи с Путиным рассказал, что Россия и Турция намерены устранить все радикальные группировки в провинции, отметив, что идлибский вопрос необходимо решать в астанинском формате.



«Будем прилагать все усилия, чтобы ликвидировать радикальные группы в Идлибе. Чтобы предотвратить провокации со стороны третьих лиц, Турция и Россия будут в координации производить патрулирование этой территории. В этом плане мы предотвратим гуманитарную трагедию, которая могла бы возникнуть в результате боевых действий», — подчеркнул президент Турции.

Неприемлемость провокаций

Итоги встречи лидеров России и Турции свидетельствуют о готовности к взаимодействию двух стран — гарантов урегулирования сирийского конфликта, считает депутат Государственной думы РФ Сергей Железняк.

«Предлагая сформировать зону деэскалации, наши страны демонстрируют гуманность и готовность сделать всё, чтобы избежать жертв среди мирного населения при ликвидации очагов терроризма в Идлибе», — заявил парламентарий.

Железняк подчеркнул, что важным итогом встречи глав государств стало понимание неприемлемости провокаций в отношении правительства Сирии.

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«Важным итогом встречи стало общее понимание неприемлемости провокаций и внешнего давления на суверенную Сирию. Это в первую очередь касается США и их коалиции, чье присутствие на территории страны является незаконным и противоречит интересам сирийского народа», — отметил он.

При этом ряд стран пытается сохранить сферы влияния в Сирии, препятствуя объединению страны. В частности, Запад готов поддерживать оппозицию и «закрывать глаза на действия террористов», считает Сергей Железняк.

«Все страны — гаранты мирного процесса в Сирии выражают свое категорическое несогласие с подобной разрушительной политикой. Встреча еще раз показала, что Россия является координатором международной работы в сирийском мирном процессе и приложит все усилия, чтобы сохранить государственность Сирии, способствовать формированию конституционного комитета и возвращению беженцев в их дома», — заключил парламентарий.

«Вашингтон теряет точки входа в Сирию»

Турция, как и Россия, выступает против эскалации в регионе, отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Турция не заинтересована в осуществлении операции в Идлибе в горячей фазе по жёсткому сценарию, в рамках которого сирийской правительственной армией при содействии России были бы уничтожены боевики. Тогда бы под удар попали и умеренные группировки, на которые Турция оказывала влияние. В этом контексте Эрдоган постоянно повышал ставки, говоря о том, что военная операция в Идлибе неприемлема», — рассказал Данюк.

Достигнутые в Сочи соглашения свидетельствуют также о том, что сирийский кризис разрешается в рамках астанинского процесса, в то время как международная коалиция во главе с США не обладает достаточными средствами, чтобы влиять на ситуацию, считает Данюк.

«Вашингтон теряет последние точки входа в Сирии, если Идлиб будет зачищен от террористов. Учитывая, какие сейчас отношения между Анкарой и Вашингтоном, я сомневаюсь, что Америке удастся сорвать договорённости», — добавил эксперт.

Между США и Россией

Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились после введения США санкций против Турции. Это произошло вслед за покупкой Анкары у России зенитно-ракетных комплексов С-400, а также в связи тем, что турецкое правительство отказалось освободить сотрудников американской дипмиссии, включая пастора Эндрю Брансона, арестованного после неудавшегося госпереворота в Турции.

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Обострило отношения государств и сотрудничество американцев с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), действующими в Сирии. Анкара относит YPG к террористическим организациям, причисляя их к организации Рабочей партии Курдистана, запрещённой в Турции. Согласно статье президента Реджепа Эрдогана, опубликованной в газете The New York Times, в течение последних лет Соединённые Штаты поставили курдам тысячи грузовиков оружия.

На этом фоне Анкара объявила о стремлении нормализации отношений с ЕС, Россией, Китаем и Ираном. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Турция продолжит переговоры по вопросу упрощения визового режима со странами ЕС. Тогда же Эрдоган отметил успешное развитие отношений Анкары с Москвой и Тегераном.

Компромисс с Москвой

В вопросе разрешения конфликта в сирийском Идлибе Эрдоган берёт на себя обязательства по размежеванию экстремистов и представителей оппозиции в Идлибе, что было одним из главных требований российской стороны к Турции, заявил академик геополитических проблем, член Президиума и эксперт по Ближнему Востоку Араик Степанян.

«Турция понимает, что при штурме Идлиба ей грозит катастрофа. Поэтому Эрдоган идёт на компромисс с Москвой и берёт обязательства убрать террористов. В аутсайдерах остаются США, которые надеялись на то, что провокация в Идлибе состоится и они нанесут удары», — отметил эксперт.

Турецкое руководство готово идти на компромиссы с Москвой, «в том числе и в очень чувствительном вопросе Идлиба», рассказал политолог Дмитрий Евстафьев. По мнению эксперта, подписанный главами министерств обороны России и Турции меморандум предоставит возможности к различным вариантам «политического конструирования».

Повстанцы в Идлибе

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«Меморандум отроет дорогу к вариантам разоружения радикальных исламистов, вытеснения из Идлиба и из зоны соприкосновения с сирийскими войсками остатков «Аль-Каиды»* и ИГ**. Турция показала, что на обострение с Россией не пойдёт. Важно, что российско-турецкие отношения прошли тест на взаимопонимание и возможность к диалогу в заведомо конфликтной ситуации. Это колоссальный сигнал всем региональным и внерегиональным силам», — добавил Евстафьев.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014