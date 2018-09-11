Лаврентьев: Турция несёт ответственность за размежевание экстремистов и оппозиции в Идлибе

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что ответственность за разделение экстремистов и представителей оппозиции в сирийской провинции Идлиб лежит на Турции.

«Провинция Идлиб, согласно достигнутому 1,5 года назад соглашению, — зона ответственности Турции, члена астанинского процесса, и это их ответственность — отделить умеренную оппозицию от экстремистов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лаврентьева, представители террористических группировок в регионе используют мирных жителей в качестве живого щита, что, в свою очередь, создаёт проблемы.

Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс рассказала о способах разрешения ситуации в Идлибе.

Также спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура заявил, что Москва, Тегеран и Анкара несут ответственность за разрешение ситуации в провинции.