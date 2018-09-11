Постпред Великобритании при ООН рассказала о способах разрешения ситуации в Идлибе

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Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс рассказала о способах разрешения ситуации в сирийском Идлибе.
Постпред Великобритании при ООН рассказала о способах разрешения ситуации в Идлибе
  • Reuters

«У нас есть выбор, госпожа председатель: нападение (президента Сирии Башара. — RT) Асада и России на Идлиб, наступление на Идлиб. Многие коллеги сегодня говорили, что погибнут тысячи гражданских лиц», — отметила Пирс.

По словам дипломата, вторым вариантом разрешения существующей ситуации является реализация турецкого плана в регионе.

«Или мы дадим возможность Турции и оппозиционным группам, дадим им поддержку, пространство и время для того, чтобы осуществить размежевание террористов», — добавила она.

По словам Пирс, у Турции есть план разрешения ситуации в Идлибе.

«Речь идёт о договорённости с сирийской оппозицией. Режим (Асада. — RT) должен воздержаться от нападения на них при ведении борьбы с терроризмом», — заключила постпред.

RT ведёт прямую трансляцию заседания Совета Безопасности ООН.

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