Небензя заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся в Сирии провокаций

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящихся в Сирии провокаций.

«Сегодня такая позиция (поддержка политического урегулирования ситуации в Сирии. — RT) приобретает особое значение на фоне раздающихся угроз пойти на военное вмешательство в Сирии, нанести удары по правительственным объектам, будто бы в ответ на применение Дамаском отравляющих веществ. Якобы президент Асад отдал приказ о применении хлора, сирийские власти не собираются этого делать, у них нет химического оружия», — сказал Небензя.

Он также отметил, что «применение химоружия Дамаском с военной точки зрения ничем не оправдано, а военно-политически — ущербно».

«Ведь это было бы приглашением западной «тройке» нанести удар по Сирии, которым они как раз и угрожают именно под предлогом использования химоружия», — заявил Небензя.

Он добавил, что «провокации противников Дамаска, рассчитывающих на силовую поддержку иностранных покровителей, вполне вероятны».

«У нас имеются неопровержимые доказательства таких приготовлений», — заключил постпред.

Ранее сообщалось, что жители сирийского Идлиба сообщили о начале съёмок постановочной провокации с якобы применением химического оружия армией Сирии. Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон в САР. Как отмечается, для этого в населённый пункт прибыли съёмочные группы ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала американского новостного канала.