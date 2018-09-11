Жители Идлиба сообщили о начале съёмок постановочной провокации с «химоружием»

Жители сирийского Идлиба сообщили о начале съёмок постановочной провокации с якобы применением химического оружия армией Сирии, заявили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

«По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населённом пункте Джиср-эш-Шугур идут съёмки постановочной провокации якобы применения сирийской армией «химоружия» против мирного населения», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, для этого в населённый пункт прибыли съёмочные группы ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала американского новостного канала.

«Все отснятые видеоматериалы постановочной провокации в Джиср-эш-Шугур к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов для демонстрации в эфире после их размещения в социальных сетях», — добавили в ЦПВС.

Ранее в Минобороны России заявили, что боевики устроили «сходку», во время которой был утверждён сценарий провокации с химоружием в Идлибе.

Эксперт Владимир Фитин оценил заявление российского военного ведомства.