Минобороны: террористы на сходке в Идлибе утвердили сценарий провокации с химоружием

В Министерстве обороны России заявили, что террористы провели «сходку», в ходе которой утвердили сценарий провокации с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

Об этом информирует официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Он отметил, что по имеющейся у министерства неопровержимой информации, 7 сентября в городе Идлиб в командном пункте террористов, который расположен в районе школы «Аль-Вахда», прошла «сходка» лидеров террористических группировок.

На встрече присутствовали лидеры «Хайат Тахрир Аш-Шам»* («Джабхат Ан-Нусра») и «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами»** («Исламская партия Туркестана»), а также местные координаторы «Сирийской гражданской обороны» («Белые каски»).

«На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съёмок постановочных «инцидентов» с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населённых пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, полная готовность всех участников, которые примут участие в проведении постановочных провокаций, должна быть обеспечена к вечеру 8 сентября.

«Сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции», — добавил Конашенков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что террористы готовят провокации в Идлибе, в том числе с использованием химоружия.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.