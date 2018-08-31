Россия сообщила главе ОЗХО о готовящейся провокации в Сирии
Об этом сообщает ТАСС.
«По линии ОЗХО мы передали необходимую информацию генеральному директору Фернандо Ариасу», — сказал он.
Шульгин уточнил, что сирийская сторона уже отправила в техсекретариат организации имеющиеся в их распоряжении данные.
«Нам обещали эти материалы очень внимательно изучить», — сообщил постпред России.
Он также выразил надежду на то, что в техсекретариате серьёзно отнесутся к переданной информации и предпримут соответствующие шаги.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона предупредила западных партнёров о последствиях готовящейся инсценировки применения правительственными войсками химического оружия.