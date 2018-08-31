Россия сообщила главе ОЗХО о готовящейся провокации в Сирии

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российская сторона проинформировала главу ОЗХО Фернандо Ариаса о готовящейся провокации с применением химического оружия в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС.

«По линии ОЗХО мы передали необходимую информацию генеральному директору Фернандо Ариасу», — сказал он.

Шульгин уточнил, что сирийская сторона уже отправила в техсекретариат организации имеющиеся в их распоряжении данные.

«Нам обещали эти материалы очень внимательно изучить», — сообщил постпред России.

Он также выразил надежду на то, что в техсекретариате серьёзно отнесутся к переданной информации и предпримут соответствующие шаги.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона предупредила западных партнёров о последствиях готовящейся инсценировки применения правительственными войсками химического оружия.