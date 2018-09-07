Путин заявил о подготовке террористами провокаций в сирийском Идлибе

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Президент России Владимир Путин в ходе трёхсторонней встречи в Иране заявил, что террористы готовят провокации в сирийской провинции Идлиб, в том числе с использованием химоружия.
Путин заявил о подготовке террористами провокаций в сирийском Идлибе
  • РИА Новости

«Оставшиеся группировки экстремистов (в Сирии. — RT) в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия», — сказал Путин.

При этом он отметил, что очаг международного терроризма в Сирии практически ликвидирован.

Ранее постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российская сторона проинформировала главу ОЗХО Фернандо Ариаса о готовящейся провокации с применением химического оружия в Сирии. Шульгин уточнил, что сирийская сторона уже отправила в техсекретариат организации имеющиеся в их распоряжении данные. Он также выразил надежду на то, что в техсекретариате серьёзно отнесутся к переданной информации и предпримут соответствующие шаги.

Сенатор, член комитета по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН оценил готовность Франции нанести удар по Сирии, если в Идлибе будет применено химическое оружие.

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