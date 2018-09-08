Эксперт прокомментировал заявление Минобороны о сценарии провокации с химоружием в Сирии

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин прокомментировал в разговоре с RT заявление Минобороны России о том, что 7 сентября в городе Идлиб в командном пункте террористов прошла встреча лидеров террористических группировок, в ходе которой был утверждён сценарий провокации с химическим оружием.

«Ничего нового, об этом говорили очень давно, наше Министерство обороны уже несколько раз об этом предупреждало. Сценарий не меняется, ничего нового наши так называемые партнёры сегодня придумать не могут, фантазии не хватает. Других методов для того, чтобы как-то остановить наступление на Идлиб и его зачистку, кроме как обвинение в применении химического оружия, американцы не видят», — объяснил эксперт.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что террористы провели «сходку», в ходе которой утвердили сценарий провокации с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

Ранее сенатор, член комитета по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН оценил готовность Франции нанести удар по Сирии, если в Идлибе будет применено химическое оружие.