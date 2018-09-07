Де Мистура: Россия, Иран и Турция несут ответственность за разрешение ситуации в Идлибе

Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что Россия, Турция и Иран, по его мнению, несут ответственность за разрешение ситуации в провинции Идлиб.

«Они являются гарантами этой зоны деэскалации, поэтому у них и прямое влияние на ситуацию, и, откровенно скажу, ответственность за её разрешение. Мы знаем, что на тегеранской встрече Идлиб был в центре внимания», — цитирует его ТАСС.

В пятницу, 7 сентября, президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган проводят трёхсторонние переговоры в Тегеране.

Главной темой переговоров является ситуация в сирийской провинции Идлиб — последнем регионе САР, остающемся под контролем боевиков.

Путин в ходе встречи в Иране заявил, что террористы готовят провокации в сирийской провинции Идлиб, в том числе с использованием химоружия.

При этом он отметил, что очаг международного терроризма в Сирии практически ликвидирован.