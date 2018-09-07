Эрдоган призвал объявить перемирие в сирийском Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости объявить перемирие в сирийской провинции Идлиб.

«Последний вопрос, на котором хотел бы остановиться, это вопрос Идлиба. Считаю, что будет полезно перейти к перемирию, потому что население в Идлибе серьёзно страдает от бомбёжек, это представляет угрозу для них. Я имею в виду гражданское население. Потому что здесь начинается волна миграции. В конце концов, население устремило взгляды на нашу границу, они могут вновь подойти к ней. С одной стороны, перемирие, а с другой — меры в отношении террористов», — сказал Эрдоган.

По его словам, для обсуждения этого вопроса будут проводиться встречи с участием спецслужб, представителей министерств.

В ответ на это президент России Владимир Путин отметил, что хотел бы поддержать лидера Турции.

«Мы должны вместе подумать над всеми аспектами этой непростой проблемы, вместе эту проблему решать», — подчеркнул российский лидер.

В ходе обсуждения итогового заявления лидеров Ирана, России и Турции Эрдоган настаивал на внесении в текст формулировки о перемирии в Идлибе.

«Считаю, если добавить выражение «перемирие», это усилит процесс», — заявил он.

Путин отметил справедливость данного предложения, но подчеркнул, что воюющие стороны не участвуют в переговорах в Тегеране.

«Считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо, но мы же не можем за них сказать, тем более за террористов «Джабхат ан-Нусры»* или ИГИЛ**, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами», — пояснил он.

В свою очередь, иранский президент Хасан Рухани заявил, что общим является требование к террористам сложить оружие. Эту формулировку поддержал и Путин.

Ранее Путин в ходе трёхсторонней встречи в Иране заявил, что террористы готовят провокации в сирийской провинции Идлиб, в том числе с использованием химоружия. При этом он отметил, что очаг международного терроризма в Сирии практически ликвидирован.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.