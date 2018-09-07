Тегеран-18: о чём будут говорить лидеры России, Ирана и Турции

В пятницу, 7 сентября, Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган проведут трёхсторонние переговоры в иранской столице. С 2017 года это уже третья встреча лидеров России, Ирана и Турции в таком формате. Ключевой темой переговоров станет ситуация в сирийской провинции Идлиб — последнем регионе САР, остающимся под контролем боевиков. К нему сейчас приковано внимание всего мира: по данным Москвы, в Идлибе готовится очередная провокация с химическим оружием. В то же время Дамаск, Москва и Тегеран намерены выдворить из провинции террористов. Что будет обсуждаться на саммите глав трёх государств, разбирался RT.

7 сентября в Тегеране стартует саммит лидеров России, Ирана и Турции. Это уже третья встреча президентов трёх стран — гарантов соблюдения режима перемирия в сирийских зонах деэскалации.

Первые переговоры в таком формате состоялись в ноябре 2017-го в Сочи, второй саммит принимала Анкара в апреле текущего года. По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжить работу.

В прошлом году Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани особое внимание уделили идее проведения Конгресса национального диалога Сирии. Напомним, конгресс представителей разных этнических и религиозных групп САР состоялся в январе 2018 года.

По итогам второго саммита, состоявшегося в Анкаре, стороны договорились, что государственное устройство САР должен определить специальный конституционный комитет, в который войдут представители враждующих сторон сирийского конфликта. Содействие этим усилиям пообещал оказать и спецспосланник Генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

7 сентября одной из главных тем обсуждения станет ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб. Об этом ранее заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, лидеры намерены обсудить «все аспекты сирийского урегулирования», включая «отягчающие моменты».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков накануне встречи подтвердил, что именно ситуация в западной провинции САР будет одним из главных вопросов повестки дня. При этом Песков не стал раскрывать информацию, какие конкретно предложения привезёт на переговоры российский президент. Известно лишь, что помимо трёхсторонних переговоров в иранской столице состоятся и двусторонние встречи лидеров.

В ожидании провокации

Россия, Иран и Турция договорились в прошлом году о создании на территории САР зон деэскалации, страны взяли на себя обязательство обеспечивать в этих районах соблюдение режима прекращения огня. При этом перемирие не распространяется на террористические группировки, такие как «Исламское государство»* и «Джабхат ан-Нусра»**. Одной из зон деэскалации должна была стать провинция Идлиб, расположенная на западе САР. Об этом стороны окончательно договорились в сентябре прошлого года, но ещё за несколько месяцев до этого Анкаре было предложено взять на себя обязательства по поддержанию мира в Идлибе.

Провинция Идлиб находится на границе с Турцией, и на протяжении 2017 года Анкара поддерживала своё военное присутствие в этом районе, стягивая в его окрестности бронетехнику. Идлиб располагается неподалёку от курдского анклава Африн, где турецкая армия провела в прошлом году военную операцию «Оливковая ветвь». Также недалеко от Идлиба находится район Байырбуджак, населённый сирийскими туркоманами, которых турецкие власти стараются опекать. Впрочем, впоследствии Россия, Иран и Турция договорились о развёртывании в этом районе совместного центра по деэскалации.

На сегодняшний день Идлиб является единственным регионом Сирии, не освобождённым от террористов. Там сконцентрировано большое число боевиков, отмечают эксперты. Туда прибыли многие из тех джихадистов, которые ранее согласились покинуть другие зоны деэскалации. Примерная численность участников различных радикальных группировок в Идлибе составляет около 40—50 тыс. человек. 4 августа стало известно о создании там коалиции «Фронт национального освобождения», а ранее сообщалось о планах террористов атаковать правительственные силы на этом направлении.

Боевики в г. Идлиб

Reuters

© Ammar Abdullah/File Photo

В 2017 году на территории Идлиба уже произошёл инцидент с якобы применением химического оружия против жителей городка Хан-Шейхун. При этом практически единственным источником информации о случившемся была неправительственная организация «Белые каски».

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«Белые каски» неизменно оказываются на месте предполагаемого применения химического оружия в САР, чтобы обвинить Башара Асада в преступлениях против мирного населения. При этом никаких доказательств не приводится — напротив, организацию неоднократно уличали в инсценировке подобных инцидентов.

После сообщений о химической атаке в Хан-Шейхуне США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат. В июле этого года израильские власти вывезли членов «Белых касок» из САР, однако ближе к осени у российской стороны появились сведения о подготовке в Сирии очередной провокации с химоружием для того, чтобы дать Вашингтону повод нанести удар по правительственным позициям.

Об этом, в частности, рассказал глава МИД России Сергей Лавров 31 августа. По словам министра, Россия передала ООН и ОЗХО конкретные факты, указывающие на подготовку провокации в сирийской провинции Идлиб.

«Надо предпринимать усилия, чтобы международные организации ощутили свою ответственность за планируемые провокации и возвысили свой голос против подобных попыток», — заявил Лавров, добавив, что Москва обращается к Западу с призывом прекратить использовать жителей САР как пешку в своей политической игре.

Между тем Вашингтон не демонстрирует пока готовности отступаться от своих планов — сейчас американская сторона обеспокоилась положением мирного населения в Идлибе. Дональд Трамп даже обратился к Москве, Дамаску и Тегерану с призывом отказаться от идеи проведения операции в этом районе.

Последствия ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершили бы серьёзную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!» — написал американский лидер в Twitter.

Отметим, что в день тегеранского саммита США планируют созвать специальное заседание СБ ООН, посвящённое ситуации в Идлибе. Об этом ранее заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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Против операции правительственных войск в Илдибе выступил и президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом политик заявил 5 сентября. По мнению турецкого лидера, подобная операция может спровоцировать гуманитарную катастрофу и волну беженцев, которые двинутся в Турцию. Чтобы предотвратить подобный сценарий, Анкара намерена продолжить сотрудничество с Россией и Ираном, добавил Эрдоган.

По мнению члена президиума Академии геополитических проблем Араика Степаняна, Россия, Иран и Турция смогут прийти к компромиссу по Идлибу.

«С турецкой стороны должно быть уточнено, какие силы пойдут на соглашение с Асадом, а какие остаются бескомпромиссными», — пояснил эксперт в интервью RT.

Тегеран настроен на решительное наступление на позиции боевиков в Идлибе. Как заявил 3 сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, террористы должны быть выдворены из западного района Сирии.

«В Сирии идёт процесс полной зачистки от остатков террористов, в том числе «Джабхат ан-Нусры», которые должны быть выдворены из Идлиба», — подчеркнул министр.

Сохранение государственности

Пристальное внимание международной общественности к событиям в Идлибе легко объяснить, считают эксперты. После того как очаг радикализма окажется подавлен в этой провинции, можно будет говорить о завершении восьмилетнего военного конфликта в Сирии. Однако США не устраивает этот сценарий в силу разных причин: например, вряд ли Вашингтон радует перспектива сохранения в регионе иранского влияния. Между тем иранский военный атташе в Сирии бригадный генерал Адолкассем Алинежад уже заявил, что сирийско-иранское соглашение подразумевает сохранение присутствия в САР военных советников ИРИ.

По словам ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, главная цель США в Сирии — устранение неугодного для них режима Басара Ашада.

По словам эксперта, потеря Идлиба для США — это утрата возможности проведения интересов Соединённых Штатов в сирийском конфликте, которые заключаются в смещении неугодного правительства и расчленении Сирии.

Президент Сирии Башар Асад

Reuters

© Sana

Похожей точки зрения придерживается и Араик Степанян. По его мнению, помимо ситуации в Идлибе, стороны могут обсудить также другие аспекты сирийского урегулирования — например, судьбу Африна, находящегося сейчас под турецким контролем.

«Ещё один вопрос — это интересы туркоманов. В САР Турция создала инфраструктуру, школы и так далее, поэтому ей выгодно обеспечить безопасность протурецких сил», — отметил эксперт.

По словам Степаняна, иранцы, в свою очередь, захотят сохранить влияние в Сирии и создавать ирано-сирийские подразделения, поскольку между Ираном и Сирией заключён договор о сотрудничестве, и под это будут создаваться совместные корпорации.

Россию же, по мнению специалиста, интересует прежде всего сохранение государственности, легитимной власти и стабильности в регионе. Поэтому лидеры России, Турции и Ирана могут обсудить будущие административно-территориальные структуры послевоенной Сирии.

«После этой встречи представители России, Ирана и Турции могут отправиться в Женеву, чтобы американцы не чувствовали свою ущербность от того, что они никак не влияют на судьбу Сирии, кроме как при помощи CNN и Fox News... Ещё одним актуальным вопросом для обсуждения может стать устройство послевоенной Сирии», — подвёл итог эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.