В интересах Анкары: Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Россией по ситуации в Идлибе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает «очень важным» сотрудничество с Россией по Идлибу. Он выразил надежду, что на саммите в Тегеране будет принято решение, которое позволит предотвратить «непропорциональные действия» Дамаска. По мнению экспертов, обеспокоенность турецких властей связана со значением этого региона для Анкары и опасениями, что в результате военной операции в страну хлынет поток беженцев. Политологи отметили, что дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от трёхсторонней встречи в Тегеране 7 сентября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал очень важным сотрудничество Москвы и Анкары по Идлибу.

«Там 3,5 млн человек... Если на Идлиб полетят ракеты, то погибнет много людей, а новый поток беженцев хлынет в Турцию. На данный момент очень важно сотрудничество с Россией», — заявил он.

Эрдоган также отметил значимость тройственного саммита по Сирии с участием России, Ирана и Турции, который состоится 7 сентября в Тегеране. Турецкий лидер выразил надежду, что на встрече будет принято решение, которое позволит предотвратить «непропорциональные действия» правительственных войск.

Заявление Эрдогана идёт в унисон с предупреждениями Запада, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. По его словам, такая позиция связана с важностью региона для Анкары.

«Это зона ответственности Турции... Это и район, где проживают туркоманы — говорящие по-турецки граждане Сирии. Провинция Искендерун с авиационной базой Инджирлик — экономическая турецкая зона, очень важный район, для пограничной Турции в том числе», — заметил эксперт.

По его словам, с учётом высокого уровня безработицы в стране турецкие власти также беспокоит возможный прирост населения за счёт беженцев, поток которых может хлынуть в Турцию в случае проведения военной операции. При этом он подчеркнул, что Анкара «апеллирует к мирному решению вопроса», а ситуация во многом будет зависеть от решений, которые будут приняты на саммите в Тегеране.

«Никто не предполагал, что сотрудничество между Россией, Ираном и Турцией будет простым. Оно очень сложное: позиции сильно расходятся у всех трёх сторон. Но очень хорошо, что находят возможности договариваться и двигаться вместе», — подчеркнул в разговоре с RT и. о. директора Института наследия, политолог-тюрколог Евгений Бахревский.

«Гнездо терроризма»

Ранее к участникам саммита обратился президент США Дональд Трамп. По его словам, «безрассудная» операция сирийской армии стала бы «серьёзной гуманитарной ошибкой».

«Сотни тысяч человек могут быть убиты. Не позвольте этому произойти», — написал он в Twitter.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018

Комментируя заявление Трампа, госсекретарь США Майк Помпео предположил, что сообщение американского лидера было попыткой напомнить, что Идлиб является зоной деэскалации.

В ответ на слова Трампа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон, выступая с подобными предупреждениями, не учитывает «негативный потенциал для всей ситуации в Сирии». Он подчеркнул, что в Москве знают о намерении сирийского правительства решить проблему Идлиба, где «сформировалось очередное гнездо терроризма».

«Там достаточно многочисленная группа террористов засела. Безусловно, это ведёт к общей дестабилизации обстановки», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, ситуация в Идлибе представляет угрозу для российских пунктов временного базирования.

Об этом, в частности, предупреждал и глава МИД России Сергей Лавров. Он отмечал, что беспилотники, используемые боевиками, угрожают российской военной базе Хмеймим.

3 сентября в Латакии в результате атаки террористов с использованием пяти самодельных беспилотных аппаратов погибли трое сирийских военнослужащих, ещё девять получили ранения.

г. Идлиб

Reuters

© Ammar Abdullah/File Photo

Отвечая на вопросы журналистов о ситуации в Идлибе, Помпео отметил, что в Вашингтоне разделяют опасения Москвы по поводу террористической угрозы в регионе.

«Россия говорит, что в Идлибе есть террористы. Это верное утверждение. Мы разделяем их озабоченность по поводу терроризма, исходящего из северной и северо-западной Сирии. Мы абсолютно согласны с ними, что в этих местах есть террористы, и необходимо позаботиться о том, чтобы они не распространяли террор по всему миру», — сказал глава Госдепа США.

Провокация с химоружием

В то же время, по словам Помпео, США обеспокоены, что «в процессе попытки заполучить доступ к военным объектам» может быть использовано химическое оружие.

«Я думаю, президент хотел как можно яснее донести своими словами и действиями, что он думает по поводу использования химического оружия», — добавил глава Госдепа.

4 сентября в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты готовы «быстро ответить» в случае применения химического оружия Дамаском.

Также по теме «Ставки слишком высоки»: к чему может привести нагнетание ситуации вокруг Идлиба Ситуация в Идлибе представляет существенную угрозу для российских войск и обстановки в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ...

При этом Москва за последние недели неоднократно предупреждала, что в Идлибе боевики готовят провокацию с химоружием. Как сообщили 25 августа в Минобороны, с целью инсценировки в деревню Халлюз были доставлены восемь ёмкостей с хлором. Позднее в Центре по примирению враждующих сторон заявили, что в город Саракиб представители «Белых касок» доставили большой груз отравляющих веществ.

Кроме того, как сообщил в эксклюзивном интервью RT глава МИД САР Валид Муаллем, для реализации постановки организацией «Белые каски» были похищены 44 ребёнка.

«Это, по сути, подготовка к тройственной агрессии под предлогом «применения химоружия». Таким же образом ранее была совершена агрессия после инсценировки химатаки в Хан-Шейхуне... Был акт тройной агрессии в апреле под предлогом применения химоружия в Думе... Это означает, что подобный повод специально создаётся для введения в заблуждение международного сообщества», — сказал Муаллем.

При этом, по данным Минобороны, США уже начали стягивать вооружённые силы для нанесения удара. По информации ведомства, в Персидский залив прибыл эсминец УРО «Салливанс», а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В американских ВВС.

«Таким образом, идёт активная подготовка к инсценировке применения правительственными войсками химического оружия в идлибской зоне в расчёте на то, чтобы в дальнейшем США нанесли ракетные удары по правительственным войскам. Хотела бы подчеркнуть, что этим США отбросят назад все проведённые меры по сирийскому мирному урегулированию», — подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.