В МИД Турции сообщили о согласовании списков кандидатов в конституционную комиссию Сирии
- Reuters
«В ходе встречи обсуждались формирование и регламент конституционной комиссии, что является важным этапом в рамках усилий по обеспечению политического решения сирийского кризиса. В связи с этим было достигнуто принципиальное согласие относительно списков кандидатов, предложенных сирийским режимом и оппозицией», — цитирует документ РИА Новости.
Также в ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что сообщения о якобы разногласиях между Москвой и Анкарой по списку оппозиции в конституционную комиссию по САР являются слухами.
В августе члены сирийских оппозиционных групп сообщили, что конституционная комиссия Сирии будет сформирована к концу сентября.