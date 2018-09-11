В МИД Турции сообщили о согласовании списков кандидатов в конституционную комиссию Сирии

В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что участники четырёхсторонних переговоров 10—11 сентября по Сирии в Женеве согласовали списки кандидатов в конституционную комиссию от сирийского правительства и оппозиции.

«В ходе встречи обсуждались формирование и регламент конституционной комиссии, что является важным этапом в рамках усилий по обеспечению политического решения сирийского кризиса. В связи с этим было достигнуто принципиальное согласие относительно списков кандидатов, предложенных сирийским режимом и оппозицией», — цитирует документ РИА Новости.

Также в ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что сообщения о якобы разногласиях между Москвой и Анкарой по списку оппозиции в конституционную комиссию по САР являются слухами.

В августе члены сирийских оппозиционных групп сообщили, что конституционная комиссия Сирии будет сформирована к концу сентября.