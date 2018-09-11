Постпред Турции при ООН: операция в Идлибе приведёт к гуманитарной катастрофе

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что полномасштабные военные действия в сирийском Идлибе приведут к крупной гуманитарной катастрофе в регионе.

«Нет сомнений в том, что полномасштабная военная операция приведёт к крупной гуманитарной катастрофе. Подобная операция приведёт к исходу беженцев, также она представляет собой большие риски безопасности для Турции, всей Европы и более того», — уточнил дипломат.

При этом Синирлиоглу добавил, что Турция приняла на своей территории более 3,5 млн сирийских беженцев — больше, чем какая-либо другая страна.

По его словам, турецкий потенциал в этом направлении исчерпан, Анкара не может допустить эскалации ситуации в Идлибе, так как это поставит жизни миллионов граждан под угрозу.

«В сложных местах, таких, как Идлиб, традиционные контртеррористические методы не приведут к желаемым результатам, напротив, они создадут основания для радикализации сирийцев», — подчеркнул Синирлиоглу.

По его мнению, единственным верным вариантом разрешения ситуации в Идлибе является введение режима прекращения огня и продолжение размежевания террористов и оппозиции.

RT вёл прямую трансляцию заседания СБ ООН.