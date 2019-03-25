Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы начали переговоры для перехода на взаимные посещения гражданами двух стран по внутренним удостоверениям личности», — сказал министр.

По его словам, 28 марта глава МИД России Сергей Лавров прибудет в Анталью, где они смогут обсудить этот вопрос, передаёт Anadolu.

Он напомнил, что турецкие граждане могут посещать по удостоверению личности Украину, Молдавию и Грузию.

Ранее сообщалось, что турпоток из Турции в Россию в 2017 году составил 180 тыс. человек.