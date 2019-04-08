Турция готовится к проведению новой операции в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами перед вылетом в Москву заявил, что намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным новую операцию Турции в Сирии.

«Наши приготовления на границе закончены, всё готово для операции. В любое время мы можем её начать. Во время визита в Россию с глазу на глаз (с Путиным. — RT) мы обсудим эту тему среди прочих», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

8 апреля в Москве состоятся переговоры Путина и Эрдогана, на которых они, как ожидается, обсудят в том числе поставки систем С-400 в Турцию, планы США в контексте решения о выводе войск из Сирии, а также строительство «Турецкого потока» и проект АЭС «Аккую».

Подробнее о предстоящей встрече — в материале RT.