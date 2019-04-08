«Вектор положительного развития отношений»: что обсудят Путин и Эрдоган на встрече в Москве

Президент России Владимир Путин 8 апреля проведёт переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве. В повестке встречи значатся ключевые направления сотрудничества: от ситуации в Сирии до поставок в Турцию ЗРК С-400 и «Турецкого потока». Ожидается, что Путин и Эрдоган также обсудят важнейшие международные проблемы. По словам экспертов, встречи двух лидеров всегда проходят довольно слаженно и эффективно, выстраивание дружеских отношений продолжится.

8 апреля в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции прибудет в Москву для участия в восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Это уже третья встреча двух лидеров с начала года. Предыдущее заседание совета прошло 3 апреля в Анкаре.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы двух государств собираются провести «углублённый обмен мнениями по всему спектру российско-турецких отношений», а также «сверить подходы сторон по актуальным региональным и международным проблемам». Планируется подписание ряда двусторонних документов.

Также лидеры России и Турции в Москве пообщаются с представителями бизнеса двух стран, а вечером того же дня в Большом театре откроют перекрёстный Год культуры и туризма России и Турции.

От Сирии до Ливии

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, выступая перед журналистами, особое место в переговорах Путина и Эрдогана займёт вопрос ситуации в Сирии.

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«В сентябре 2018 года в Сочи был подписан российско-турецкий меморандум о стабилизации обстановки в сирийской провинции Идлиб, — напомнил Ушаков. — Президенты, естественно, обсудят ход реализации этого документа, включая необходимые меры по дальнейшей нейтрализации террористических группировок, всё ещё действующих в этом регионе».

Помимо этого, по словам Ушакова, на переговорах с турецким коллегой российский президент обсудит вывод американских войск из Сирии, а также запуск работы конституционного комитета, необходимого для политического разрешения сирийского кризиса.

7 апреля на переговорах со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади в Аммане министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что работа по формированию этого органа находится на заключительном этапе.

Как отметил в интервью RT руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев, как для Москвы, так и для Анкары все вышеперечисленные аспекты сирийского кризиса имеют серьёзное значение.

Идлиб — последний крупный участок сирийской территории, где проявляют активность террористы Хайат Тахрир аш-Шам*, но он находится в зоне эскалации, ответственность за которую несёт Турция. Вывод американских войск с востока Сирии поднимает вопрос о том, займёт ли их место кто-то другой. Это могут быть как турецкие солдаты, так и военнослужащие Сирийской арабской армии, верные официальному Дамаску. Для Анкары важно, чтобы от контролирующих эти районы сирийских курдов не исходила угроза востоку Турции, где турецкая армия борется с боевиками Рабочей партии Курдистана.

«Всё имеет значение, — подчеркнул в разговоре с RT Мавашев. — Но туркам давно стало ясно, что без консультаций с российской стороной у них в регионе мало что получается. Ту же непростую ситуацию в Идлибе можно урегулировать только сообща».

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов отметил в беседе с RT, что «для России важно завершить войну в Сирии, а без Турции это сделать невозможно».

Боевики в Идлибе

Reuters

© Ammar Abdullah

«Эрдоган стремится получить как можно больше бонусов от общения с Путиным, потому что он понимает, что от диалога с американцами никаких бонусов не будет в принципе», — заявил в интервью RT Коновалов.

По словам преподавателя НИУ ВШЭ Григория Лукьянова, «результатом встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана может стать новое решение по политическому урегулированию в Сирии».

«Также сторонам необходимо соотнести свои взгляды по неожиданному новому ливийскому направлению, где начались события, принципиально затрагивающие интересы Турции в этой стране», — отметил Лукьянов.

Если Россия поддерживает отношения со всеми сторонами недавно вспыхнувшего в Ливии конфликта — как с Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, так и с правительством национального согласия Фаиза Сараджа, то Анкара ранее имела контакты лишь с последним.

Вопреки США

В беседе с RT Юрий Мавашев рассказал, что ожидает подписания ряда новых документов, в том числе тех, которые касаются поставок ЗРК С-400 в Турцию. О том, что реализация этого «весьма громкого проекта» будет обсуждаться на встрече Путина и Эрдогана, говорил и Юрий Ушаков.

Зенитно-ракетный комплекс С-400

РИА Новости

© Дмитрий Виноградов

Ранее эту сделку неоднократно критиковали американские союзники Анкары, а на прошлой неделе вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию выбрать между безопасностью в рамках НАТО и С-400.

По словам Мавашева, судя по заявлениям турецких официальных лиц, в Анкаре не намерены идти на уступки американцам. Ранее Реджеп Эрдоган заявлял, что ожидает прибытия первых российских ЗРК уже в июле текущего года.

«Если Турция заняла принципиальную позицию, то она будет держать её до конца», — считает Мавашев.

По его словам, все принципиальные вопросы по поводу отправки в Турцию С-400 уже решены. Осталось лишь технически осуществить поставку.

То, что, несмотря на давление Соединённых Штатов, поставки С-400 будут реализованы, ожидает и Коновалов.

«У Турции есть чёткая позиция по поводу зенитно-ракетных комплексов С-400, однако американцы им откровенно угрожают и пытаются унизить, говоря, что турки будут делать то, что скажут в Вашингтоне, — отмечает политолог. — Но Турция готова поставить США на место».

Вопросы экономики

Ещё один приоритетный для обеих стран вопрос — развитие сотрудничества в области энергетики. В анонсе переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана на сайте Кремля сообщается, что стороны собираются обсудить и «реализацию совместных стратегических проектов в энергетической сфере».

Строительство "Турецкого потока"

© gazprom.ru

С точки зрения экспертов, в первую очередь речь идёт о газопроводе «Турецкий поток», по которому, как ожидается, голубое топливо поступит в Турцию уже в конце этого года. Кроме того, предметом дискуссии должно стать возведение АЭС «Аккую». Эту электростанцию «под ключ» строит для Турции «Росатом». По словам Юрия Ушакова, в эксплуатацию объект введут в 2023 году.

На этом направлении, как отмечают аналитики, российско-турецкое сотрудничество также испытывает серьёзное противодействие со стороны США. В первую очередь американскую сторону не устраивает «Турецкий поток». Ранее министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри назвал газопровод, как и «Северный поток—2», инструментом «пагубного влияния» Москвы.

Ожидается, что помимо энергетики на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня будут обсуждаться и другие аспекты экономических отношений двух стран.

«Велико значение торгово-экономического сотрудничества России и Турции, но этот вопрос заранее прорабатывается на уровне профильных ведомств и министерств, и к моменту встречи президентов все решения уже подготовлены, в то время как политическая повестка сохраняет определённую интригу, — отмечает Григорий Лукьянов. — Формат встреч президентов России и Турции довольно слаженный и эффективный, что обусловлено отсутствием принципиальных разногласий, которые могли бы стать предметом серьёзного спора».

Как отметил Юрий Мавашев, в целом, независимо от того, как будет меняться политический расклад внутри самой Турции — а Реджеп Эрдоган едет в Москву после сложных для его «Партии справедливости и развития» местных выборов — «вектор положительного развития отношений с Россией обязательно сохранится».

«Турецкое общество настроено на независимость Турции и выстраивание дружеских отношений со всеми соседями, а Россия, безусловно, сосед Турции, — утверждает политолог. — Таково мнение избирателей, от которого нельзя отмахнуться».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.