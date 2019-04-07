«Разногласия очень велики»: как наступление армии Хафтара на Триполи может изменить ситуацию в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара успешно развивает наступление на Триполи. Под её контролем находится часть городов, окружающих столицу. Боевые действия развернулись в преддверии конференции по национальному примирению. Как полагают эксперты, этими действиями Хафтар стремится продемонстрировать своим оппонентам силу и заявить о политических амбициях. Однако даже в случае его победы кризис в стране закончится нескоро, считают аналитики.

В Ливии вновь активизировались боевые действия на фоне политического кризиса, продолжающегося с 2011 года. Подконтрольная фельдмаршалу Халифе Хафтару Ливийская национальная армия развернула наступление на столицу Триполи, которая находится под контролем правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем.

Силы Хафтара начали военную операцию 4 апреля. В настоящее время их продвижение не встречает серьёзного сопротивления со стороны противника. По сообщению СМИ, ЛНА захватила крупные населённые пункты, окружающие Триполи, и международный аэропорт. Также фельдмаршал объявил о создании бесполётной зоны над столицей страны.

Операция ЛНА проходит в преддверии общенациональной конференции по межливийскому диалогу, которая должна состояться 14—16 апреля в городе Гадамес на северо-западе Ливии. В беседе с RT руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов заявил, что фельдмаршал пытается установить в стране «военное правление».

«Насколько мне известно, по итогам конференции Хафтар мог получить портфель министра обороны или другую высокую должность в правительстве и таким образом легитимировать своё положение. Однако подобные предложения его не устроили. На мой взгляд, командующий ЛНА рассчитывает на большее — высший пост в государстве», — предположил Семёнов.

Фельдмаршал Халифа Хафтар

Reuters

© Philippe Wojazer

В свою очередь, главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов отметил в беседе с RT, что наступление на Триполи свидетельствует о готовности Хафтара взять власть в свои руки.

«Внутренние противоречия»

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия находится в состоянии перманентной гражданской войны. В последние годы не прекращались столкновения между различными вооружёнными группировками — войсками ПНС, ЛНА, племенными союзами и международными террористическими формированиями.

На сегодняшний день в Ливии царит двоевластие. Большую часть востока страны и ключевые нефтяные месторождения контролирует армия Хафтара. Под властью правительства национального согласия номинально находятся ряд западных территорий и Триполи. Однако несколько крупных вооружённых столкновений, произошедших в 2018 году, свидетельствуют, что ПНС не может обеспечить безопасность даже в столице.

Также по теме «Битва будет уже на окраинах»: армия Хафтара собирается начать бои за Триполи 6 апреля Подразделения Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара начнут наступление на Триполи в субботу, 6 апреля....

По словам Куртова, правительство в Триполи раздирают внутренние противоречия.

«Я бы не стал говорить о недееспособности ПНС — оно вынуждено действовать в крайне тяжёлых условиях. Однако бессмысленно спорить с тем, что нынешние официальное правительство не продемонстрировало готовность нанести поражение наиболее радикальным элементам и объединить страну», — сказал эксперт.

Как отмечают аналитики, правительство Сараджа поддерживают Турция и Катар, а за спиной Хафтара стоят Египет и ОАЭ. Между тем Россия выступает против военного решения ливийского кризиса и проводит регулярные консультации с обеими сторонами конфликта. Определённые надежды Москва возлагает на предстоящие в Гадамесе переговоры.

В интервью египетской газете «Аль-Ахрам» глава МИД Сергей Лавров заявил, что царящий в Ливии хаос — прямое следствие военного вмешательства стран — членов НАТО. В феврале — июне 2011 года вооружённые силы США, Франции, Великобритании, Испании, Канады, Италии, Бельгии и других западных государств нанесли массированные удары по армии Каддафи, которая вела боевые действия с разнородными мятежными силами.

Задача Москвы, по словам Лаврова, состоит в том, чтобы оказать ливийцам помощь в преодолении разногласий. В связи с этим МИД РФ поддерживает «дорожную карту» ООН, суть которой заключается в проведении всеобщих выборов и конституционной реформы.

4 апреля правительства США, Франции, Великобритании, Италии и ОАЭ выразили обеспокоенность в связи с обострившейся ситуацией в Ливии и выступили за прекращение боёв. Однако эксперты полагают, что у Запада и стран Ближнего Востока нет единого подхода к урегулированию ливийского конфликта.

Ливийские военные в Триполи

Reuters

© Hani Amara

«Разногласия между иностранными державами по поводу ситуации в Ливии очень велики, в том числе среди тех стран, которые участвовали в интервенции. В таких условиях положение выправить не удастся. Первоисточник хаоса в Ливии — это политика Запада, но сейчас ни США, ни Европа не представляют, как можно изменить ситуацию, какие силы стоит поддерживать, какие политические инициативы продвигать», — констатировал Куртов.

Семёнов, в свою очередь, считает, что Россия заняла «наиболее оптимальную позицию», поддерживая диалог с официальным правительством и Хафтаром. По его мнению, текущая ситуация в Ливии может развиваться по непредсказуемому сценарию.

Штурм может затянуться

Представители ЛНА утверждают, что смогут захватить Триполи в короткие сроки и с минимальными потерями. Костяк войск Хафтара составляют бывшие кадровые военнослужащие армии Каддафи. Также его поддерживают часть исламистских формирований и подразделения наёмников.

Опрошенные RT эксперты полагают, что ЛНС заметно превосходит по боевой мощи силы, лояльные ПНС. Однако они уверены, что штурм Триполи может затянуться, поскольку войска Хафтара не смогли договориться со всеми группировками на западе страны. Некоторые из них находятся в тылу наступающих сил.

«Сложно сказать, удастся ли Хафтару взять Триполи. Я бы воздержался от конкретных прогнозов. Часть группировок на западе Ливии решили оказать Хафтару сопротивление и далеко не все перешли на его сторону, как он рассчитывал. В то же время некоторые боеспособные группировки, номинально поддерживающие ПНС, заняли выжидательную позицию», — сказал Семёнов.

Войска ЛНА в районе Триполи

AFP

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Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил в разговоре с RT, что перед наступлением на Триполи Хафтару нужно было овладеть мощным оплотом сопротивления в городе Мисурата, расположенном в 200 км к востоку от столицы. По его мнению, ЛНА рискует получить удар во фланг.

«Хафтару вряд ли удастся совершить блицкриг. Добиться настоящего триумфа в Ливии невозможно без заключения договора с племенными союзами. На этом поприще Хафтар не очень преуспел. Например, он позволил себе ряд опрометчивых высказываний в адрес берберов. Неизвестно, как поведут себя ливийские исламисты и такие страны, как Алжир, Франция и Италия», — сказал Балмасов.

В то же время эксперт отметил, что Хафтар проводит достаточно грамотную внешнюю политику, налаживая отношения с большинством заинтересованных иностранных государств, включая РФ. Также, как полагает Балмасов, на фельдмаршала смотрит с надеждой часть ливийского общества, уставшая от хаоса гражданской войны.

Куртов придерживается схожей точки зрения. Востоковед полагает, что фигура фельдмаршала вызывает симпатии у значительной части населения. Однако для прихода к власти Хафтару придётся сломить сопротивление множества влиятельных группировок или договориться с ними.