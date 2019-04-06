Армия Хафтара заявила о полном контроле над аэропортом Триполи

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Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что установила контроль над международным аэропортом Триполи.
Армия Хафтара заявила о полном контроле над аэропортом Триполи
  • Reuters

«В беспрецедентном историческом событии для жителей Ливии вооружённые силы ЛНА в этот момент установили контроль над всем международным аэропортом Триполи», — приводит РИА Новости сообщение командования армии.

Отмечается, что армия намерена использовать аэропорт в качестве отправной точки для установления контроля над другими важными объектами в Триполи.

Накануне сообщалось, что войска командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара взяли под контроль аэропорт Триполи.

Позднее правительство национального согласия, под чьим управлением в настоящий момент находится Триполи, заявило о восстановлении контроля над аэропортом.

Также стало известно, что подразделения Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара начнут наступление на Триполи в субботу, 6 апреля.

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