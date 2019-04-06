Армия Хафтара заявила о полном контроле над аэропортом Триполи

Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что установила контроль над международным аэропортом Триполи.

«В беспрецедентном историческом событии для жителей Ливии вооружённые силы ЛНА в этот момент установили контроль над всем международным аэропортом Триполи», — приводит РИА Новости сообщение командования армии.

Отмечается, что армия намерена использовать аэропорт в качестве отправной точки для установления контроля над другими важными объектами в Триполи.

Накануне сообщалось, что войска командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара взяли под контроль аэропорт Триполи.

Позднее правительство национального согласия, под чьим управлением в настоящий момент находится Триполи, заявило о восстановлении контроля над аэропортом.

Также стало известно, что подразделения Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара начнут наступление на Триполи в субботу, 6 апреля.