В Триполи заявили о восстановлении правительством контроля над аэропортом

Правительство национального согласия, под чьим управлением в настоящий момент находится Триполи, заявило о восстановлении контроля над аэропортом города, о захвате которого ранее сообщили в армии маршала Халифы Хафтара.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Al-Arabiya.

Ранее источник, близкий к командованию армии маршала заявлял, что войска Хафтара взяли под свой контроль аэропорт Триполи.

4 апреля стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.

Сообщалось, что военные планируют взять Триполи под контроль за 48 часов.