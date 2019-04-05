В Триполи заявили о восстановлении правительством контроля над аэропортом
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Al-Arabiya.
Ранее источник, близкий к командованию армии маршала заявлял, что войска Хафтара взяли под свой контроль аэропорт Триполи.
4 апреля стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.
Сообщалось, что военные планируют взять Триполи под контроль за 48 часов.