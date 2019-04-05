СМИ: Войска Хафтара взяли под свой контроль аэропорт Триполи
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к командованию маршала.
«Взят под контроль международный аэропорт Триполи, в его окрестностях идут бои», — сказал собеседник.
Ранее стало известно, что Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который находится в настоящий момент под контролем правительства национального согласия.
Сообщалось, что военные планируют взять Триполи под контроль за 48 часов.