СМИ: Войска Хафтара взяли под свой контроль аэропорт Триполи

Войска командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара взяли под свой контроль аэропорт Триполи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к командованию маршала.

«Взят под контроль международный аэропорт Триполи, в его окрестностях идут бои», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который находится в настоящий момент под контролем правительства национального согласия.

Сообщалось, что военные планируют взять Триполи под контроль за 48 часов.