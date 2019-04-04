Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи

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Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, которое находится в настоящий момент под контролем правительства национального согласия.
Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи
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Об этом сообщает Al Hadath.

«Настало время освободить Триполи... освободить от боевиков и террора», — сказал Хафтар в своём обращении к армии.

Вместе с этим маршал приказал обеспечить безопасность иностранцев в Триполи и не стрелять в мирных граждан. Военачальник также призвал жителей столицы «сложить оружие и поднять белый флаг».

Как указывает телеканал, ранее Ливийская национальная армия успешно заняла города, располагающиеся недалеко от Триполи.

В ноябре 2018 года участники конференции по ливийскому урегулированию приветствовали предложение спецпредставителя ООН по Ливии Гассана Саламе провести выборы в Ливии весной.

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