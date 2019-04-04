СМИ: Армия Хафтара планирует взять Триполи под контроль за 48 часов
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в войсках Хафтара.
«Хафтар и его военачальники вполне обоснованно рассчитывают взять Триполи под контроль в течение 48 часов», — сказал он.
Собеседник отметил, что единственное, что может помешать реализации данного сценария, — внешнее вмешательство.
«Но пока превосходство военной мощи Хафтара оспорить невозможно», — заключил он.
Ранее стало известно, что Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который находится в настоящий момент под контролем правительства национального согласия.