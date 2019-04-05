Страны G7 приняли совместное заявление по Ливии

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Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7) приняли совместное заявление по поводу ситуации в Ливии.

Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что министры стран — членов G7, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини глубоко обеспокоены данными о военных операциях вблизи Триполи и призывают все стороны конфликта прекратить любые боевые действия.

«Мы убеждены, что ливийского урегулирования невозможно достичь силовыми методами. Любой человек или группировка, способствующие усугублению гражданского конфликта, вредят в первую очередь невинному мирному населению и препятствуют достижению мира», — говорится в документе.

Члены «Большой семёрки» также выражают полную поддержку усилиям ООН в поиске путей урегулирования ситуации в Ливии.

Ранее стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального единства.

Сообщалось, что военные планируют взять Триполи под контроль за 48 часов.

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