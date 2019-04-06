«Битва будет уже на окраинах»: армия Хафтара собирается начать бои за Триполи 6 апреля
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В субботу, 6 апреля, подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА), подконтрольные фельдмаршалу Халифе Хафтару, начнут бои за Триполи. Об этом в эфире телеканала Al Hadath заявил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.
«Завтра битва будет уже на окраинах Триполи, — приводит его слова ТАСС. — Мы начали военную операцию в Триполи, чтобы защитить народ и важнейшие ценности нации, и не остановимся, пока миссия не будет завершена».
Аль-Мисмари подчеркнул, что на данный момент войска находятся приблизительно в 20 км от ливийской столицы. При этом районы, где они расположены, «уже считаются частью Триполи». Генерал также подтвердил сообщения СМИ о захвате силами ЛНА международного аэропорта столицы.
Позднее телеканал Al Arabiya сообщил, что армия правительства отбила аэропорт у сил Хафтара.
Отметим, что на данный момент Триполи контролируется силами правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, признанного международным сообществом. На востоке страны действует временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с избранным парламентом. Именно его поддерживают ЛНА и Хафтар.
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«Я покидаю Ливию с тяжёлым сердцем»
Напомним, 3 апреля ЛНА заявила, что намерена «очистить» запад страны от «террористов». При этом по направлению движения войск находилась именно ливийская столица. Позже в ЛНА заявили, что Триполи находится в руках «незаконных формирований», а потому вооружённые силы должны их преследовать.
В связи с этим глава правительства Ливии Фаиз Сарадж выпустил заявление, в котором объявил боеготовность вооружённых частей, подконтрольных ПНЕ.
«Объявление всеобщей готовности в рядах вооружённых сил и силовых структур необходимо для противодействия любым направленным на дестабилизацию безопасности угрозам, исходящим от террористических или криминальных организаций, групп вне закона или тех, кто угрожает безопасности любого ливийского города», — говорится в тексте коммюнике.
А в четверг, 4 апреля, Хафтар выпустил заявление, в котором сообщил, что армия «откликнулась на призыв народа в столице» и направляется, чтобы захватить её.
«Сегодня мы выбьем землю из-под ног угнетателей, которые сеяли зло и несправедливость в нашей стране. Пробил час, пришло время, чтобы войти в столицу», — заявил фельдмаршал.
Эскалация произошла на фоне визита в Ливию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Он провёл встречи как с представителями ПНЕ, так и с Хафтаром. Однако позже по итогам визита Гутерреш заявил, что покидает страну «с тяжёлым сердцем».
«Я покидаю Ливию с тяжёлым сердцем и чувством глубокой обеспокоенности, — написал он в Twitter. — Я всё ещё надеюсь, что можно избежать кровопролитной конфронтации в Триполи и вокруг него. ООН привержена тому, чтобы помочь найти политическое решение, и, что бы ни произошло, ООН привержена тому, чтобы поддерживать ливийский народ».
I leave Libya with a heavy heart and deeply concerned. I still hope it is possible to avoid a bloody confrontation in and around Tripoli.— António Guterres (@antonioguterres) 5 апреля 2019 г.
The UN is committed to facilitating a political solution and, whatever happens, the UN is committed to supporting the Libyan people.
Позже телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Хафтар уведомил Гутерреша, что не намерен вести диалог с «террористами» в Триполи и собирается «освободить» от них город.
- Глава ЛНА Халифа Хафтар
- Reuters
- © Esam Omran Al-Fetori
«Поддерживаем контакты со всеми политическими силами»
В России выступают за мирное урегулирование конфликта в Ливии. Так, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что Москва ведёт диалог со всеми сторонами конфликта.
«Вы знаете нашу принципиальную позицию, мы поддерживаем контакты со всеми крупными реальными политическими силами в Ливии, с Триполи и Тобруком, с господином Хафтаром. И мы настраиваем все политические силы на всеобъемлющий диалог, который бы учитывал интересы всех ливийцев», — сказал он.
Вершинин также подчеркнул, что Россия готова использовать собственный авторитет для урегулирования конфликта в стране.
«Если есть необходимость в том, чтобы Россия использовала свой авторитет для того, чтобы продвинуться в политическом урегулировании под эгидой ООН, мы эти обращения будем рассматривать очень позитивно», — отметил Вершинин.
В пятницу, 5 апреля, в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Ливии. Созванное по просьбе Великобритании, оно прошло в закрытом режиме — без журналистов.
Представитель секретариата перед заседанием сообщил, что для членов Совбеза по видеосвязи выступит спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе.
По итогам заседания было принято заявление с призывом к Хафтару избежать военного столкновения.
«Совет Безопасности выразил обеспокоенность военной активностью в Ливии... Члены Совета Безопасности призывают войска национальной армии избежать военного столкновения. Военного пути разрешения конфликта не может быть» — сказал постпред Германии Кристоф Хойсген.