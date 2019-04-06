«Битва будет уже на окраинах»: армия Хафтара собирается начать бои за Триполи 6 апреля

Подразделения Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара начнут наступление на Триполи в субботу, 6 апреля. Об этом заявил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари. Он подчеркнул, что на данный момент войска уже дислоцированы в районах, которые являются частью столицы Ливии. Сейчас Триполи находится под контролем образованного при поддержке ООН и ЕС правительства национального единства, его формирования приведены в состояние повышенной боеготовности.

В субботу, 6 апреля, подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА), подконтрольные фельдмаршалу Халифе Хафтару, начнут бои за Триполи. Об этом в эфире телеканала Al Hadath заявил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

«Завтра битва будет уже на окраинах Триполи, — приводит его слова ТАСС. — Мы начали военную операцию в Триполи, чтобы защитить народ и важнейшие ценности нации, и не остановимся, пока миссия не будет завершена».

Аль-Мисмари подчеркнул, что на данный момент войска находятся приблизительно в 20 км от ливийской столицы. При этом районы, где они расположены, «уже считаются частью Триполи». Генерал также подтвердил сообщения СМИ о захвате силами ЛНА международного аэропорта столицы.

Позднее телеканал Al Arabiya сообщил, что армия правительства отбила аэропорт у сил Хафтара.

Отметим, что на данный момент Триполи контролируется силами правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, признанного международным сообществом. На востоке страны действует временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с избранным парламентом. Именно его поддерживают ЛНА и Хафтар.

Reuters

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«Я покидаю Ливию с тяжёлым сердцем»

Напомним, 3 апреля ЛНА заявила, что намерена «очистить» запад страны от «террористов». При этом по направлению движения войск находилась именно ливийская столица. Позже в ЛНА заявили, что Триполи находится в руках «незаконных формирований», а потому вооружённые силы должны их преследовать.

В связи с этим глава правительства Ливии Фаиз Сарадж выпустил заявление, в котором объявил боеготовность вооружённых частей, подконтрольных ПНЕ.

«Объявление всеобщей готовности в рядах вооружённых сил и силовых структур необходимо для противодействия любым направленным на дестабилизацию безопасности угрозам, исходящим от террористических или криминальных организаций, групп вне закона или тех, кто угрожает безопасности любого ливийского города», — говорится в тексте коммюнике.

А в четверг, 4 апреля, Хафтар выпустил заявление, в котором сообщил, что армия «откликнулась на призыв народа в столице» и направляется, чтобы захватить её.

«Сегодня мы выбьем землю из-под ног угнетателей, которые сеяли зло и несправедливость в нашей стране. Пробил час, пришло время, чтобы войти в столицу», — заявил фельдмаршал.

Эскалация произошла на фоне визита в Ливию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Он провёл встречи как с представителями ПНЕ, так и с Хафтаром. Однако позже по итогам визита Гутерреш заявил, что покидает страну «с тяжёлым сердцем».

«Я покидаю Ливию с тяжёлым сердцем и чувством глубокой обеспокоенности, — написал он в Twitter. — Я всё ещё надеюсь, что можно избежать кровопролитной конфронтации в Триполи и вокруг него. ООН привержена тому, чтобы помочь найти политическое решение, и, что бы ни произошло, ООН привержена тому, чтобы поддерживать ливийский народ».

I leave Libya with a heavy heart and deeply concerned. I still hope it is possible to avoid a bloody confrontation in and around Tripoli.



The UN is committed to facilitating a political solution and, whatever happens, the UN is committed to supporting the Libyan people. — António Guterres (@antonioguterres) 5 апреля 2019 г.

Позже телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Хафтар уведомил Гутерреша, что не намерен вести диалог с «террористами» в Триполи и собирается «освободить» от них город.

Глава ЛНА Халифа Хафтар

Reuters

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«Поддерживаем контакты со всеми политическими силами»

В России выступают за мирное урегулирование конфликта в Ливии. Так, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что Москва ведёт диалог со всеми сторонами конфликта.

«Вы знаете нашу принципиальную позицию, мы поддерживаем контакты со всеми крупными реальными политическими силами в Ливии, с Триполи и Тобруком, с господином Хафтаром. И мы настраиваем все политические силы на всеобъемлющий диалог, который бы учитывал интересы всех ливийцев», — сказал он.

Вершинин также подчеркнул, что Россия готова использовать собственный авторитет для урегулирования конфликта в стране.

«Если есть необходимость в том, чтобы Россия использовала свой авторитет для того, чтобы продвинуться в политическом урегулировании под эгидой ООН, мы эти обращения будем рассматривать очень позитивно», — отметил Вершинин.

В пятницу, 5 апреля, в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Ливии. Созванное по просьбе Великобритании, оно прошло в закрытом режиме — без журналистов.

Представитель секретариата перед заседанием сообщил, что для членов Совбеза по видеосвязи выступит спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе.

По итогам заседания было принято заявление с призывом к Хафтару избежать военного столкновения.

«Совет Безопасности выразил обеспокоенность военной активностью в Ливии... Члены Совета Безопасности призывают войска национальной армии избежать военного столкновения. Военного пути разрешения конфликта не может быть» — сказал постпред Германии Кристоф Хойсген.