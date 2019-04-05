Мэр ливийского Гарьяна заявил, что армия Хафтара взяла город без боя
- Reuters
«Ливийская национальная армия вошла в Гарьян и установила полный контроль над ним без какого-либо сопротивления со стороны военизированного ополчения», — заявил мэр.
Отмечается, что ополчение отошло в сторону Триполи за несколько часов до прибытия ЛНА.
По словам мэра, ситуация в городе спокойная.
4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
Великобритания запросила срочную встречу СБ ООН в связи с эскалацией ситуации в Ливии.