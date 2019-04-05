Мэр ливийского Гарьяна заявил, что армия Хафтара взяла город без боя

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Бахлюль ас-Сейид, мэр ливийского города Гарьян, который находится на ведущей к столице Триполи трассе, заявил РИА Новости, что город был занят Ливийской национальной армией без боя.
Мэр ливийского Гарьяна заявил, что армия Хафтара взяла город без боя
  • Reuters

«Ливийская национальная армия вошла в Гарьян и установила полный контроль над ним без какого-либо сопротивления со стороны военизированного ополчения», — заявил мэр.

Отмечается, что ополчение отошло в сторону Триполи за несколько часов до прибытия ЛНА.

По словам мэра, ситуация в городе спокойная.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.

Великобритания запросила срочную встречу СБ ООН в связи с эскалацией ситуации в Ливии.

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